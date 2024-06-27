Бастрыкин призвал думать о нацбезопасности при найме мигрантов

В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Об этом рассказал замминистра юстиции Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения [идеологии] чайлдфри - когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», - процитировал его ТАСС.

По словам Вуколова, сейчас распространилось много подобных идеологий «экстремистской направленности», и необходимо сделать так, чтобы законодательство противостояло этим течениям и защищало российские ценности.

Проекты уже существуют и прорабатываются совместно с экспертами.

Идея запрета движения чайлдфри в России уже не нова. Еще в 2022 году предлагалось внести соответствующие изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Тогда предполагалось, что от информации о возможности принципиального отказа от деторождения следует оградить только детей.