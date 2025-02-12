12 февраля 2025, 23:07

Барометрический удар. Россияне стали массово вызывать скорые

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Количество вызовов скорой помощи резко увеличилось в России из-за резких скачков атмосферного давления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Центральная Россия попала под „барометрический удар“. из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи», - отметили в публикации.

По данным канала, чаще всего от россиян поступают жалобы на сильную головную боль, кровотечение из носа, вялость, нехватку сил и потерю сознания. Специалисты Гидрометцентра связали высокое давление с азиатским антициклоном.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в последние дни атмосферное давление в Москве бьет все рекорды. К выходным ожидается понижение давления, однако показатели все равно будут выше нормы.

Для минимизации последствий высокого атмосферного давления для здоровья москвичам посоветовали пить больше воды и соблюдать режим дня.

Скорая помощь Рекорды Россия Роман Вильфанд Москва
12 февраля 2025, 22:49
В Москве запустили международное патриотическое движение «Победа 9/45»
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В Москве запустили масштабное международное патриотическое движение «Победа 9/45». Его задачи — защищать правду о Великой Отечественной войне и ее героях, противостоять любым попыткам переписать историю, то есть не дать уравнять гитлеровскую Германию и СССР или отдать главную роль в победе США.

«Если на секунду дать слабину, если на секунду забыться и как-то отодвинуть этот праздник, начнутся те тектонические сдвиги и процессы, связанные с возрождением нацизма, все те процессы, которые мы видим сегодня, к сожалению, на Украине», - сказал зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

О ситуации в Молдавии рассказал лидер молдавской оппозиции, член попечительского Совета АНО «Евразия» Илон Шор. По его словам, нынешнее руководство страны не заинтересовано в поддержании памяти о победе СССР над гитлеровской Германией. При этом он считает, что эра прозападных политиков, которые финансировались американской организацией USAID, уже близка к завершению.

«Сегодня те пособники фашизму, которые финансировались благодаря этой организации, будут у края пропасти», - подчеркнул он.

В проекте участвуют 10 стран из СНГ и Балкан. В программе исторические реконструкции и концерты, а также съемка фильма о подвиге народов Европы, уничтоживших нацизм в 1945 году.

Все желающие могут присоединиться к движению на сайте Оргкомитета «Победа 9/45» или через соцсети.

День Победы 9 мая СССР Ветераны Концерты Запад Фестивали История Патриотизм Великая Отечественная война
12 февраля 2025, 20:52
Россиянки назвали самую привлекательную мужскую творческую профессию
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Писатели или поэты стали самыми привлекательными представителями творческих профессий для большинства жительниц России. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Исследование отношения россиян к партнерам творческих профессий провели совместно дейтинг-сервис «VK Знакомства» и сервис цифровых книг «Литрес». По итогам опроса писателей и поэтов выделили 20% респонденток.

Мужчины отдали 17% голосов за певиц, писательницы и поэтессы заняли второе место (15%). Актеры, художники и танцоры оказались одинаково популярны среди обоих полов. Наименее привлекательными для противоположного пола стали скульпторы и модельеры, которых выбрали только 4% и 3% опрошенных соответственно.

Большинство мужчин заявили, что с удовольствием отправились бы на свидание с поэтессой Ириной Астаховой, известной под псевдонимом Ах Астахова. За нее отдали 15% голосов. У женщин на первом месте оказался японский писатель Харуки Мураками с 14%.

Ранее стали известны результаты опроса социологического агентства «Вебер», которое поинтересовалось у россиян, готовы ли они использовать портал «Госуслуги» для регистрации в видеоиграх.

Исследования ВКонтакте Опросы Художники Женщины Мужчины Актеры Писатели
12 февраля 2025, 18:18
Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов
РИА «Новости»
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Тесты на знание русского языка для детей мигрантов находится в активно стадии разработки, к 1 апреля варианты экзаменов будут готовы. Об этом сообщил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский, его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас мы находимся в активной стадии разработки. Все понимаем, что времени ограниченное количество, с 1 апреля закон вступает в силу. К 1 апреля будут варианты для проведения этого экзамена», - сказал он.

Президент России Владимир Путин также поддержал законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Обязательное тестирование введут с 1 апреля 2025 года. Методическое сопровождение процесса на себя взял Рособрнадзор. Перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения на российской территории и знание русского языка. Тестирование будет проходить в муниципальной и государственной общеобразовательной организации.

Ранее на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов.

Дети Мигранты
12 февраля 2025, 16:32
Коммунальщики в Тюмени вышли на покос травы в сугробах
РИА «Новости»
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В социальных сетях завирусилось видео, на котором рабочие в Тюмени стригли траву триммерами в сугробах рядом с домами на улице Мелиораторов. В мэрии города издания «Подъему» заявили, что мероприятия могли пройти в рамках противопожарной подготовки.

В пресс-службе отметили, что мэрия в основном проводит такие работы весной. Кто именно стриг траву, администрации города ответить затруднились.

«Мы не понимаем, на чьей земле производили работы. В районе Мелиораторов есть и частные территории, принадлежащие предприятию, есть собственники, есть дома, у которых есть свои управляющие компании. Мы не знаем, какая подрядная организация проводила это», - заявили в мэрии.

Тюмень

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