Бари Алибасов перенесет срочную операцию

По информации источника, 76-летний Алибасов пожаловался врачам на боль в интимном месте. В ходе обследования у него обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе.

По предварительным данным, опухоль не является злокачественной, но медики для исключения рисков приняли решение о ее хирургическом удалении.

В январе 2023 года СМИ сообщали, что Алибасову якобы потребовалась срочная медицинская помощь, однако эти сведения в беседе с «360» опроверг сын продюсера.

Летом 2022 года Бари Алибасов - младший сообщил, что семья смогла заработать порядка 20 миллионов рублей на истории с «Кротом» благодаря поступившим рекламным контрактам. Тогда продюсер случайно перепутал моющее средство для труб с соком и поступил в больницу с ожогами пищевода.