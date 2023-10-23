Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов

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Ассоциация банков России направила письмо в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. В нем они выразили протест против законопроекта, который дает доступ силовым структурам к информационным базам с данными клиентов.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб - клиентов этих банков. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты информации сотрудников силовых ведомств.

Недавно МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Регулятор подтвердил факт масштабной утечки информации