Банки проверят из-за жалоб застройщиков на ограничение выдачи ипотеки
В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости», что проверят эти обращения.
В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости» , что проверят эти обращения.
Со вступления в силу нового закона об ипотечном кредитовании банки начали ограничивать выдачу льготных кредитов на покупку жилья. Жилищные ссуды в рамках госпрограмм стали выдавать только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, либо повысили процентные ставки.
«В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке», - ответили агентству на вопрос о поступивших жалобах.
Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке - по новому закону он составит 30%. Изменения вступили в силу 11 января 2024 года.