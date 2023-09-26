Банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках

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Банки с 1 октября начнут передавать регулятору максимально полные данные о фигурантах мошеннических переводов. По новым правилам, они смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. До этого у Центробанка были сведения только о конечном получателе похищенных средств.

Начиная с указанной даты случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных городах будут отмечены как сомнительные. Оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода данных (таких как логина, пароля или номера телефона) также будут относиться к подозрительным действиям.

Помимо этого, банки начнут акцентировать внимание на нетипичные для клиента денежные операции, которые будут производиться с нового телефона или компьютера.

Имеющуюся базу, как считает Белавин, будет несложно расширить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, которая позволит выявлять признаки возможного мошенничества.

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