Бакальчук попытался хайпануть и обратился к Татьяне «с очень важным письмом»

Пост на эту тему Бакальчук опубликовал в своем Telegram-канале, назвав его «очень важным письмом Татьяне». В нем он посетовал, что она якобы «поставила под угрозу работу миллионов людей, стабильность отрасли и рост ВВП страны».

При этом бизнесмен не стал честно писать о том, что никто из подрядчиков на отсутствие выплат не жаловался. Более того, в Кемеровской области, например, продолжают строительство логистического комплекса Wildberries на 100 тысяч квадратных метров. Он заработает уже в 2025 году. Но таких подробностей в «очень важном письме» почему-то не было.

В минувшую среду, 18 сентября, Бакальчук в сопровождении вооруженных людей пытался прорваться в офис маркетплейса в центре Москвы. Жертвами конфликта с перестрелкой стали два человека.

Тогда владелица Wildberries заявила, что речь уже реально идет о рейдерском захвате. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Несколько фигурантов суд отправил под стражу.