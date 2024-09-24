24 сентября 2024, 10:30

Бакальчук попытался хайпануть и обратился к Татьяне «с очень важным письмом»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Владислав Бакальчук продолжил свои уже ставшие традиционными публичные жалобы на супругу Татьяну Ким (накануне она вернула себе девичью фамилию). Что же случилось на этот раз? Теперь он решил обвинить основательницу Wildberries в том, что она якобы остановила выплаты подрядчикам за строительство складов.

Пост на эту тему Бакальчук опубликовал в своем Telegram-канале, назвав его «очень важным письмом Татьяне». В нем он посетовал, что она якобы «поставила под угрозу работу миллионов людей, стабильность отрасли и рост ВВП страны».

При этом бизнесмен не стал честно писать о том, что никто из подрядчиков на отсутствие выплат не жаловался. Более того, в Кемеровской области, например, продолжают строительство логистического комплекса Wildberries на 100 тысяч квадратных метров. Он заработает уже в 2025 году. Но таких подробностей в «очень важном письме» почему-то не было.

В минувшую среду, 18 сентября, Бакальчук в сопровождении вооруженных людей пытался прорваться в офис маркетплейса в центре Москвы. Жертвами конфликта с перестрелкой стали два человека.

Тогда владелица Wildberries заявила, что речь уже реально идет о рейдерском захвате. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Несколько фигурантов суд отправил под стражу.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
24 сентября 2024, 08:37
Подземные майнинг-фермы обнаружили в Дагестане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дагестане нашли спрятанные под землей фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Владельцы предприятия в Сергокалинском районе оборудовали скрытый спуск под землю, где скрыли провода и необходимое оборудование. Информацию об этом объекте передали в правоохранительные органы, отметили в правительстве.

В августе президент России Владимир Путин подписал законопроект, который легализует добычу криптовалюты на территории страны. Заниматься майнингом смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, включенные в соответствующий реестр Минцифры.

Физические лица также получат право добывать криповалюту без оформления ИП при условии, что они не превышают установленные кабмином лимиты энергопотребления.

Ранее Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.

Дагестан Криптовалюты
24 сентября 2024, 04:05
Россиян предупредили о помехах на экранах телевизоров в октябре
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В октябре на телеэкранах россиян возможно будут появляться помехи. Это связано с солнечной интерференцией, которая придет 27 сентября, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Специалисты рассказали, что солнечная интерференция является сезонным явлением, которое длится около трех недель. Оно может вызывать помехи при приеме телепрограмм. Их длительность варьируется от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

«Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки выстраиваются в одну линию. Ретранслятор будет принимать солнечное радиоизлучение, способное заглушить сигнал от спутника. В таком случае, на экранах в зоне охвата ретранслятора возникнут помехи», - отметили в РТРС.

Если на экране внезапно картинка будто рассыпалась или замерла, то произошло короткое солнечное воздействие. В таком случае поможет выключение телевизора или приставки на пару минут. Если прием не восстановился, тогда лучше заново запустить автопоиск телеканалов.

Перебои в работе электрических приборов и интернета может вызвать магнитный шторм. Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели.

Интернет Космические спутники Работа Магнитные бури Солнце
23 сентября 2024, 18:18
Школам запретили включать надбавки в оклад учителей ниже МРОТ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конституционный суд России вынес решение о запрете включать плату за переработки в заработные платы учителей с окладом ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). Об этом сообщили на сайте суда.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба учительницы начальных классов Елены Харюшевой. Она рассказала, что руководство школы включило компенсации за ее переработки в заработную плату, не превышающую МРОТ. Таким образом, работодатель не выплатил женщине компенсации за переработки.

Суд установил, что дополнительную работу, выполняемую с согласия педагога, нужно оплачивать отдельно. Это объяснили тем, что в таком случае труд учителя становится интенсивнее, а физиологическая нагрузка на него увеличивается.

Ранее сервис Headhunter представил статистику о том, кто меньше всех зарабатывает в России. Самый скромный доход оказался у дворников, уборщиков, няней, воспитателей и учителей.

Учителя Переработка Зарплаты МРОТ в РФ
23 сентября 2024, 09:53
В магазине, продавшем отравившейся семье пельмени и курицу, нашли нарушения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В магазине «Олимп», где купила пельмени многодетная семья из Красноярского края, регулярно нарушались ветеринарные требования. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Ведомство провело проверку в магазине и выяснило, что значительная часть продаваемой продукции поступала без ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что происхождение этих продуктов остается неизвестным, а их безопасность не подтверждена, отметили в Россельхознадзоре.

Особое внимание во время проверки уделили пельменям, которые, предположительно, стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября - после инцидента, подчеркнули в пресс-службе.

«Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 килограмм от четырех производителей», - добавили в Россельхознадзоре.

В субботу, 21 сентября, многодетная семья, в которой воспитывались дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, попала в больницу. Все они на ужин ели курицу и пельмени , купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В итоге четыре ребенка погибли.

Еда Магазины Красноярский край

Новости по теме