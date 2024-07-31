Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

«Понимаю, что людей волнует вопрос слияния с Russ. Никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», - сказала она.

Самая богатая женщина России призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Она отметила, что вместе строит с бизнес-партнерами новую компанию, которая в будущем станет мировым лидером.

Также Бакальчук официально объявила о разводе. Она уже подала иск в суд на мужа.

Владислав Бакальчук ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил разобраться в ситуации.