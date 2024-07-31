31 июля 2024, 04:58

Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

РИА «Новости»
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После слияния с российским оператором наружной рекламы Russ торговая площадка Wildberries не изменится. Об этом глава маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила в интервью Kp.ru.

«Понимаю, что людей волнует вопрос слияния с Russ. Никто из наших пользователей и партнеров никаких изменений не заметит», - сказала она.

Самая богатая женщина России призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Она отметила, что вместе строит с бизнес-партнерами новую компанию, которая в будущем станет мировым лидером.

Также Бакальчук официально объявила о разводе. Она уже подала иск в суд на мужа.

Владислав Бакальчук ранее пожаловался, что его отстранили от управления компанией. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил разобраться в ситуации.

Рамзан Кадыров Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 04:37
В России резко выросло число мужчин с избыточным весом
Freepik
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За последние пять лет в России снизилась доля людей с нормальным весом, причем заметный прирост лишних килограммов произошел у мужчин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году 62,5% россиян в возрасте от 19 лет имели лишний вес, соответствующий стадиям предожирения и ожирения. Во время предыдущего выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованного Росстатом, эта доля составляла 61,7% в 2018 году.

Доля россиян с нормальным весом сократилась с 36,3% до 35,7%, а тех, у кого лишние килограммы на уровне предожирения, наоборот выросла - с 40,1 до 43,9%. Причем больше всего у мужчин.

«Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%», - говорится в статье.

Ситуация с женщинами в этом плане получше, так как немного выросла доля россиянок с нормальным весом - с 38,1 до 39,4%. При этом увеличилась и доля дам с лишним весом в стадии предожирения - с 34,7 до 37,1%.

По мнению экспертов, большинство случаев ожирения связано с отсутствием двигательной активности и употреблением большого количества сахара.

Ранее россиян предупредили, что вероятность ожирения повышается у людей, которые спят менее пяти часов в сутки.

Россия Мужчины Росстат Ожирение
31 июля 2024, 03:12
Россиянам напомнили о штрафах за самовольные постройки на даче
Freepik
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Возведение самовольных построек на дачном участке грозит россиянам штрафом. Об этом РИА «Новости» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

«Если самовольно возвести на участке пятиэтажную баню (часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ), то тогда можно получить серьезное наказание. Для физических лиц - от двух до пяти тысяч рублей», - отметила она.

По словам Чириковой, должностные лица за самовольную постройку на дачном участке могут оштрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч до миллиона рублей.

Ранее адвокат Мария Ярмуш напомнила, что для дачников действуют законодательные ограничения относительно выращивания определенных растений на участках. Речь идет о голубом лотосе, маке и грибах, содержащих галлюциногенные вещества.

Штрафы Строительство
31 июля 2024, 03:03
«Брак давно дал трещину». Глава Wildberries Бакальчук честно высказалась о разводе
РИА «Новости»
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Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук призналась, что ее брак потерпел крах задолго до идеи объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. Об этом она рассказала в интервью Kp.ru.

По ее словам, такие решения не приходят после одного какого-то события или за один миг, поэтому причина развода гораздо глубже. Бакальчук пояснила, что дело в личных отношениях с супругом Владиславом. Их брак начал рушиться задолго до идеи объединения с Russ.

«Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав - прим. ред.), безусловно, стало последней каплей», - заявила Бакальчук.

Она выразила уверенность, что вместе с бизнес-партнерами строит новую компанию, которая станет мировым лидером. Ее супруг этого не понимает, не желает принимать решений и выходить из зоны комфорта. Кроме того, он пытается на нее повлиять при помощи детей.

При этом Бакальчук заявила, что раздел имущества и бизнеса при разводе пока не станет комментировать. Если говорить о детях, то никаких запретов на встречу с отцом она не ставила.

Ранее стало известно, что гендиректор Wildberries подала иск в суд на мужа , но решение о принятии заявления к производству пока не принято.

Россия Громкие разводы Бизнес Брак Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
31 июля 2024, 01:36
От штрафа до колонии. Юрист рассказал, какое наказание грозит живодеру из Пушкино
Unsplash
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Живодер обстреливает кошек из пневматического оружия в Пушкино. Владелец одного из пострадавших животных обратился в полицию. Три статьи УК РФ стрелку уже обеспечены, заявил ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой юрист Иван Соловьев.

Во-вторых, компенсацию за моральные страдания хозяина, узнавшего о причинении вреда его питомцу.

По словам юриста, надо подать заявление в полицию. Участковый потом по камерам, установленным в городе, вычислит нарушителя.

Соловьев добавил, что не нужно сидеть сложа руки. Важно возместить причиненный ущерб, наказать виновника и пресечь противоправные действия в будущем.

«Такие люди с хулиганскими, живодерскими наклонностями, единожды оставшись безнаказанными, потом, как правило, продолжают свою вот эту мерзкую деятельность», - резюмировал собеседник 360.ru.

По его словам, ответственность за стрельбу по животному из пневматики точно такая же, как за стрельбу из любого другого оружия. Причем закон не делает различий, мелкокалиберное оно, охотничье или нарезное.

Собеседник 360.ru добавил, что в этом конкретном случае идет речь о части 1 статьи 245 УК РФ, в которой говорится о различном спектре наказаний, начиная от штрафа в 80 тысяч рублей до лишения свободы до трех лет.

«Состав этого преступления заключается в преднамеренном причинении животному страданий, которое в результате привело либо к смерти, либо к увечью», - пояснил юрист.

Соловьев напомнил об общественной опасности стрельбы в городской черте или месте, для нее не предназначенном, поэтому стрелка нужно привлечь и к административной ответственности. Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Возможны и другие последствия в виде конфискации оружия и лишения права на его приобретение и хранение до трех лет.

Эксперт напомнил, что в России имеется и Гражданский кодекс, согласно которому домашний питомец является имуществом гражданина. Владелец животного вправе взыскать ущерб с виновного.

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