АЗС запретят продавать только премиальное топливо

Звезды в политике. Почему людям важно мнение кумиров о событиях в мире

Все чаще имена звезд кино, эстрады и телевидения выступают с СМИ с громкими политическими заявлениями. Некоторые из них, наоборот, предпочитают не высказываться о происходящих в мире событиях. В обоих случаях знаменитости сталкиваются с хейтом в свой адрес со стороны поклонников. Почему так происходит — в материале «360».

Тому же шоумену Максиму Галкину** стоило бы и дальше веселить публику. За это его никто бы не осудил, поделился мнением эксперт. Он привел в пример сатирика Аркадия Райкина, который выступал с довольно резкими репризами и высмеивал недостатки советского общества. И это воспринималось нормально.

Певица и актриса Селена Гомес заявила в Instagram*, что удалит свой аккаунт из этой социальной сети, где у нее более 430 миллионов подписчиков. Причиной тому стала травля со стороны недовольных фолловеров, которые потребовали от звезды публикации важных заявлений по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Американское издание The New York Times в 2021 году призвало читателей к хейту в адрес трех знаменитостей. Журналисты обвинили сестер-моделей Хадид с палестинскими корнями и певицу Дуа Липу в антисемитизме. Белла Хадид ответила на нападки и подчеркнула, что выступает за мир для всех народов, ее сестра отреагировала так же. Дуа Липа в свою очередь заявила, что евреи, мусульмане и христиане имеют право жить в мире.

Человек - существо социальное Существует целая система взаимодействия знаменитостей и обычных людей. Звездам важно, как на их творчество реагируют поклонники. Обычному человеку необходимо, чтобы их кумиры реагировали на происходящие вокруг события, объяснил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это естественный процесс, который связан с тем, что человек существо социальное <…> Соответственно, для человека жизнь вне общества невозможна. Знаменитости тоже находятся в обществе, и они должны каким-то образом реагировать на все, что происходит в обществе», - объяснил специалист.

Он добавил, что у одних это получается лучше, у других - хуже. Социолог привел в пример актеров, которые в фильмах играют героев. У таких артистов складывается определенный имидж. Когда они начинают высказываться вопреки сложившемуся о них в обществе мнению, то сразу же подвергаются хейту.

«Люди не могут себе представить, как это герой, который уничтожал врагов сотнями и тысячами, вдруг оказался человеком, который, по мнению большинства, ничтожен. И это естественный процесс, который был, есть и всегда будет», - подчеркнул Подлесный.

Он напомнил, что во все времена травле подвергались поэты и писатели. Это происходило в разных странах, в том числе по указанию правительств. Подлесный отметил, что люди должны с пониманием относиться к тому, что сейчас происходит с популярными людьми. Однако их действиям нужно давать свою оценку, которая будет зависеть от социальной, политической, экономической и прочих позиций того или иного человека.

«Ничего сверхъестественного не случилось. Мы должны воспринимать то, что происходит сейчас со знаменитостями и популярными людьми так, как это и положено - с пониманием», - заявил социолог.

Каждый должен заниматься своим делом Многие знаменитости высказываются и о политических вопросах, хотя их мнение не всегда может быть объективным. Некоторые поклонники соглашаются с ними и отстаивают озвученное кумирами.

Вопрос соответствия образа известного человека тому, чего от него ожидают, очень индивидуален, отметил Подлесный. По его мнению, каждый должен выполнять то, что он делает лучше всего и для чего предназначен.

«Если это актер, на мой взгляд, он должен играть в кино, в театре, выполнять эту важнейшую социальную роль и не стараться становиться политиком или узнаваемым человеком, который высказывается по всем вопросам», - отметил социолог.

Он рассказал о певце, который до сих пор утверждает, что Земля плоская, а все побывавшие в космосе астронавты лгут. Возникает вопрос - как такие заявления отразились на отношении к артисту взрослого населения страны, убежденного в том, что планета круглая.

«Каждый, кто занимается своим делом в своей отрасли, должен добиваться совершенствования своего мастерства в этом направлении. Не стоит вмешиваться во все абсолютно, допустим, в политические процессы, со своим мнением для того, чтобы в очередной раз про тебя написали в газетах», - подчеркнул эксперт.

Ярким тому примером служит актер Алексей Панин** (признан иноагентом в России), который делал успешную карьеру в кино, но вдруг решил заняться политикой. Его точка зрения, не подтвержденная фактами, вызвала неприятие. Сейчас в РФ почти не осталось его поклонников, которые ждали бы возвращения актера к съемкам.

«Вот примерно такая ситуация складывается с известными людьми, когда они начинают заниматься несвойственным им делом», - заключил социолог.

Движение «Зов народа» накануне призвало наказать вернувшуюся в Россию певицу Аллу Пугачеву за оскорбление россиян. Организация напомнила, что после отъезда в Израиль артистка радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла». Она назвала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего супруга.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Максим Галкин, Алексей Панин - физическое лица, признанные в России иностранными агентами.