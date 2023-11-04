04 ноября 2023, 20:28

АЗС запретят продавать только премиальное топливо

Pxhere
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Зампред правительства Александр Новак поручил подготовить поправки, запрещающие продавать на заправках только премиальное дизельное топливо. Об этом он рассказал на выставке-форуме «Россия», написал ТАСС.

«Я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», - сказал Новак.

Министерство энергетики России также допускает снятие частичного запрета на экспорт топлива, но его сроки пока не определены. Кабмин ввел ограничение на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября для стабилизации внутреннего рынка.

Ранее Новак рассказывал, что Россия хочет привлечь китайские компании , чтобы реализовать проекты по освоению перспективных углеводородных месторождений. Также в планах совместная работа в сфере альтернативных источников энергии.

Топливо Бензин Россия Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 21:04
Red Wings временно сократила число рейсов между Россией и Израилем
pxhere.com
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Авиаперевозчик Red Wings сократил программу полетов между Россией и Израилем, сохранив рейсы из Москвы и Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Мера связана с обеспечением безопасности пассажиров на фоне сложившейся в Израиле ситуации.

«Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив», - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что с 13 ноября по понедельникам будут осуществляться рейсы Домодедово - Сочи - Тель-Авив. По средам, четвергам и субботам самолеты начнут летать по маршрутам Жуковский - Сочи- Тель-Авив, по четвергам - рейсы Сочи - Тель-Авив.

Ранее Red Wings отменила вылет из Махачкалы в Тель-Авив , запланированный на 1 ноября. Пассажирам предложили рейс с пересадкой в Сочи.

После эскалации палестино-израильского конфликта российским авиакомпаниям направили указание менять билеты пассажирам задержанных рейсов из Израиля без штрафов. Россиянам рекомендовали уточнять актуальную информацию о расписании у перевозчиков.

Израиль Самолеты
04 ноября 2023, 20:35
Звезды в политике. Почему людям важно мнение кумиров о событиях в мире
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Все чаще имена звезд кино, эстрады и телевидения выступают с СМИ с громкими политическими заявлениями. Некоторые из них, наоборот, предпочитают не высказываться о происходящих в мире событиях. В обоих случаях знаменитости сталкиваются с хейтом в свой адрес со стороны поклонников. Почему так происходит — в материале «360».

Тому же шоумену Максиму Галкину** стоило бы и дальше веселить публику. За это его никто бы не осудил, поделился мнением эксперт. Он привел в пример сатирика Аркадия Райкина, который выступал с довольно резкими репризами и высмеивал недостатки советского общества. И это воспринималось нормально.

Певица и актриса Селена Гомес заявила в Instagram*, что удалит свой аккаунт из этой социальной сети, где у нее более 430 миллионов подписчиков. Причиной тому стала травля со стороны недовольных фолловеров, которые потребовали от звезды публикации важных заявлений по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Американское издание The New York Times в 2021 году призвало читателей к хейту в адрес трех знаменитостей. Журналисты обвинили сестер-моделей Хадид с палестинскими корнями и певицу Дуа Липу в антисемитизме. Белла Хадид ответила на нападки и подчеркнула, что выступает за мир для всех народов, ее сестра отреагировала так же. Дуа Липа в свою очередь заявила, что евреи, мусульмане и христиане имеют право жить в мире.

Человек - существо социальное Существует целая система взаимодействия знаменитостей и обычных людей. Звездам важно, как на их творчество реагируют поклонники. Обычному человеку необходимо, чтобы их кумиры реагировали на происходящие вокруг события, объяснил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это естественный процесс, который связан с тем, что человек существо социальное <…> Соответственно, для человека жизнь вне общества невозможна. Знаменитости тоже находятся в обществе, и они должны каким-то образом реагировать на все, что происходит в обществе», - объяснил специалист.

Он добавил, что у одних это получается лучше, у других - хуже. Социолог привел в пример актеров, которые в фильмах играют героев. У таких артистов складывается определенный имидж. Когда они начинают высказываться вопреки сложившемуся о них в обществе мнению, то сразу же подвергаются хейту.

«Люди не могут себе представить, как это герой, который уничтожал врагов сотнями и тысячами, вдруг оказался человеком, который, по мнению большинства, ничтожен. И это естественный процесс, который был, есть и всегда будет», - подчеркнул Подлесный.

Он напомнил, что во все времена травле подвергались поэты и писатели. Это происходило в разных странах, в том числе по указанию правительств. Подлесный отметил, что люди должны с пониманием относиться к тому, что сейчас происходит с популярными людьми. Однако их действиям нужно давать свою оценку, которая будет зависеть от социальной, политической, экономической и прочих позиций того или иного человека.

«Ничего сверхъестественного не случилось. Мы должны воспринимать то, что происходит сейчас со знаменитостями и популярными людьми так, как это и положено - с пониманием», - заявил социолог.

Каждый должен заниматься своим делом Многие знаменитости высказываются и о политических вопросах, хотя их мнение не всегда может быть объективным. Некоторые поклонники соглашаются с ними и отстаивают озвученное кумирами.

Вопрос соответствия образа известного человека тому, чего от него ожидают, очень индивидуален, отметил Подлесный. По его мнению, каждый должен выполнять то, что он делает лучше всего и для чего предназначен.

«Если это актер, на мой взгляд, он должен играть в кино, в театре, выполнять эту важнейшую социальную роль и не стараться становиться политиком или узнаваемым человеком, который высказывается по всем вопросам», - отметил социолог.

Он рассказал о певце, который до сих пор утверждает, что Земля плоская, а все побывавшие в космосе астронавты лгут. Возникает вопрос - как такие заявления отразились на отношении к артисту взрослого населения страны, убежденного в том, что планета круглая.

«Каждый, кто занимается своим делом в своей отрасли, должен добиваться совершенствования своего мастерства в этом направлении. Не стоит вмешиваться во все абсолютно, допустим, в политические процессы, со своим мнением для того, чтобы в очередной раз про тебя написали в газетах», - подчеркнул эксперт.

Ярким тому примером служит актер Алексей Панин** (признан иноагентом в России), который делал успешную карьеру в кино, но вдруг решил заняться политикой. Его точка зрения, не подтвержденная фактами, вызвала неприятие. Сейчас в РФ почти не осталось его поклонников, которые ждали бы возвращения актера к съемкам.

«Вот примерно такая ситуация складывается с известными людьми, когда они начинают заниматься несвойственным им делом», - заключил социолог.

Движение «Зов народа» накануне призвало наказать вернувшуюся в Россию певицу Аллу Пугачеву за оскорбление россиян. Организация напомнила, что после отъезда в Израиль артистка радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла». Она назвала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего супруга.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Максим Галкин, Алексей Панин - физическое лица, признанные в России иностранными агентами.

Музыка Актеры
04 ноября 2023, 20:03
Киевские преступники понесут должное наказание — Песков
Pixabay
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Киевские преступники понесут заслуженное наказание по закону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Журналистка из Саранска на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» поинтересовалась у официального представителя Кремля, не планируется ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

«У нас есть ФСИН, они этим занимаются. Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно», - подчеркнул Песков.

Представительница СМИ также добавила, что в мордовских колониях стараются исправлять и социализировать осужденных. Она предположила, что-то же самое можно сделать с киевскими преступниками. Песков ответил на это поговоркой «горбатого могила исправит».

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что украинские власти занимаются геноцидом в стране. Они пытались уничтожить целые народы еще задолго до проведения спецоперации, подчеркнул политик.

Кремль Дмитрий Песков Украина Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 16:29
«Радость для всех православных». Считавшуюся утраченной Казанскую икону Богоматери передали в собор на Красной площади
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доставил чудотворную Казанскую икону Богородицы в Казанский собор на Красной площади. Там она находилась до своего исчезновения. Прямую трансляцию с места событий вел телеканал «Спас».

Икона Божией Матери стала символом единения русского народа перед внешней угрозой, рассказал священник Сергий Муравьев в беседе с Life. По его словам, реликвия помогла освободить Москву от польско-литовских захватчиков.

«С чего все начиналось - с того, что священномученик патриарх московский Ермоген, который был замучен в польском плену, тайно рассылал письма о том, что нужно объединяться, что нужен русский царь, а не зарубежный посаженик. И он послал грамоту в Нижний Новгород для того, чтобы в Казани собирались дружины», - отметил священнослужитель.

Дружины получили в Казани копию иконы в качестве благословения. Войска двинулись в столицу и освободили город под покровительством и с молитвой Божией Матери. После того, как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы оккупантов, последний построил Казанский храм, напомнил Муравьев.

Иеромонах Феодорит рассказал NEWS.ru, что икону могли найти в запасниках какого-то музея. Он добавил, что патриарх Кирилл долго не хотел показывать икону, чтобы убедиться в оригинальности работы.

«Мы, наконец, обрели ту самую икону. Это большая радость для всех православных», - отметил представитель РПЦ.

Чудотворную икону обнаружили 4 ноября - в День Казанской Божией Матери. Экспертиза подтвердила принадлежность реликвии к XVI веку, сообщил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви пригласил жителей и гостей Москвы посещать Казанский храм и прикладываться к этой святыне, «сопричетая себя великой истории, исполненной подвигов». Патриарх выразил надежду, что священнослужители сохранят традицию совершения молитв перед Казанской иконой и будут с особым вниманием относиться к служению в храме. По его словам, поклониться святому образу придут очень многие люди.

«И, конечно, особая ответственность на клире, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы - за нашу страну, за президента, за патриарха, за властей и воинство, за духовенство, за народ наш», - подчеркнул Кирилл.

РПЦ Религия Патриарх Кирилл

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