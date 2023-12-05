Азовское море решили признать внутренним водоемом России

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В нижнюю палату парламента внесли законопроект, который закрепляет статус внутреннего водоема за Азовским морем. По словам Шеремета, восторжествовала историческая справедливость - Украина потеряла статус прибрежного государства.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект. По словам парламентария, его могут принять до конца 2023 года.

Азовское море де-факто стало исключительно внутренним морем России после вхождения в состав страны по итогам референдума новых регионов - Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

Акваторию Приазовья надежно охраняют расчеты ПВО. Российские военнослужащие регулярно ликвидируют запущенные с Украины беспилотники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 6 украинских беспилотников нейтрализовали над Азовским морем.

Азовское море получит статус внутреннего водоема России, на него не будет распространяться международное законодательство. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.