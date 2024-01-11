11 января 2024, 12:49

Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона яиц

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство проконтролировало очередную поставку азербайджанской продукции, «По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)», - сообщили в Россельхознадзоре.

В четверг через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезли очередную партию пищевых яиц в количестве 18,63 тонны. После прибытия груза специалисты взяли пробы для проверки качества и безопасности продукции.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о снижении цен на яйца у производителей за последние две недели. Это должно привести к падению стоимости продукции в магазинах. В начале 2024 года цены на яйца первой категории у производителей снизились на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Одним из способов контроля стоимости яиц стало увеличение поставок продукта из других стран. Белоруссия увеличила экспорт в РФ в два раза, первую партию товара в 2024 году отправила Турция , еще несколько десятков тонн - Азербайджан.

Сельское хозяйство Россия Продукты Азербайджан
11 января 2024, 12:42
Россиянку проверят по статье о контрабанде наркотиков из-за привезенной из Перу шоколадки
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россиянка привезла из Перу шоколадку, за которую ей может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Женщина вернулась из Перу в Санкт-Петербург. Летела в Россию она через Панаму и Турцию. В аэропорту Пулково ее остановили таможенники. Их заинтересовала плитка шоколада с надписью «COCA LEAF STEVIA». Через щель в упаковке они заметили лист коки - растения, из которого изготавливают кокаин. Шоколадку отправили на экспертизу.

В середине декабря Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление установило, что лист коки оказался настоящим. А весит он 0,0875 грамма. Однако женщине грозит до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств.

Также в Петербурге недавно обнаружили более тонны кокаина. Груз нашли таможенники вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности в Большом порту. Контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля.

Наркотики Санкт-Петербург Контрабанда Кокаин
11 января 2024, 12:32
Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей и напитков в 2024 году
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Крупные поставщики еще в конце 2023 года предупредили ретейлеров о намерении повысить в 2024-м цены на некоторые продукты, среди которых — чай, кофе и сладости. Об этом «Фонтанке» рассказали участники розничного рынка.

К примеру, компания «Орими Трэйд» предупредила о подорожании чая и кофе с 1 февраля на 5–12% из-за высоких темпов роста цен на сырье и растущих производственных, логистических и финансовых издержек. Что касается чая, то, по данным компании, аукционные цены на цейлонский высокогорный чай с августа уже выросли на 29%, цейлонский предгорный - на 31%. Компания «Якобс» с 1 февраля собирается поднять цены на 6–16% из-за подорожания кофейных зерен.

«Любимый Край» с 29 января поднимет цены на кондитерские изделия на 6,5–14,5%: подорожали жиры, овсяная и пшеничная мука, какао-бобы. ООО «Эйч энд Эн Трейд» с 1 февраля повысит цены на бисквитные пирожные «Молочный ломтик» на 5%. Причины все те же - рост стоимости сырья, упаковки и импортируемой готовой продукции, в том числе какао.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в 2024 году увеличатся в среднем на 10%.

Крупные поставщики еще в конце 2023 года предупредили ретейлеров о намерении повысить в 2024-м цены на некоторые продукты, среди которых - чай, кофе и сладости. Об этом «Фонтанке» рассказали участники розничного рынка.

Кофе Продукты
11 января 2024, 12:13
Москвичи помогут составить программу семейных мероприятий комплекса «Техноград»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На платформе «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого смогут выбрать программу мероприятий Технограда» на ВДНХ в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Участники опроса могут выбрать три наиболее предпочтительных варианта из пяти. В список вошли семейные мастер-классы выходного дня, фестиваль, направленный на профессиональную ориентацию подростков, различные тематические события, связанные с такими праздниками, как Новый год, Международный женский день и День защиты детей, а также фестиваль, посвященный личностному росту для взрослой аудитории и курс консультаций по вопросам профориентации. Москвичи смогут внести и собственные предложения.

Ранее москвичи проголосовали за мероприятия , которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году.

Семья Технологии Москва
11 января 2024, 12:08
Мужчину с маленькой дочерью выгнали из поезда на мороз в Екатеринбурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге мужчину с плачущим маленьким ребенком выгнали из поезда на улицу в 26-градусный мороз. Причиной такого поступка стало отсутствие оригиналов документов. Об этом сообщил сайт Е1.ru.

Мужчина отправился с ребенком на новогодние праздники к родителям в Североуральск. Домой они возвращались на поезде, который следовал из Приобья. К станции Серов мужчина с пятилетней дочерью прибыл на такси.

Его пустили в поезд. Когда в вагон зашел проводник, мужчина вспомнил, что забыл паспорт дома в Екатеринбурге. Он показал документы через госуслуги. Однако начальника состава это не устроило. Она сообщила, что без документов мужчина не может передвигаться в поезде и высадила его с плачущей дочерью на станции в мороз.

Начальник станции в Серове попыталась помочь мужчине. Она пробовала договориться, чтобы поезд догнали на другой станции. Но решение принимали слишком долго, поэтому мужчина остался в Серове. Он отправился домой с дочерью на следующий день на автобусе.

Уральская транспортная прокуратура проверит законность действий сотрудников поезда.

Дети Екатеринбург Поезда

Новости по теме