23 января 2024, 20:16

Авторы иска к Ивлеевой на миллиард рублей не прекратят обращаться в суд

РИА «Новости»
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Московский суд зарегистрировал третий иск против блогера Анастасии Ивлеевой и компании МТС с требованием компенсации за «голую» вечеринку. Истцы требуют, чтобы артистка отправила в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» миллиард рублей. Инициатор исков продюсер, киноактер и кинорежиссер Александр Иншаков рассказал «360», что в суд будет обращаться до тех пор, пока не добьется желаемого.

«Суд отказывает, мы возобновляем. И будем продолжать это до тех пор, пока не решим вопрос», - заявил он.

Сумма по иску, уточнил Иншаков, останется той же, что и раньше. Никаких изменений в этом вопросе не будет.

Истцы требуют взыскать компенсацию морального вреда с Ивлеевой. Они хотят, чтобы ведущая отправила в фонд поддержки участников СВО миллиард рублей, а компания МТС - миллиард долларов. Суды дважды отказывались принимать подобные иски к рассмотрению.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые» в московском клубе «Мутабор». Среди звездных гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза и рэпер Vacio. Последний пришел на мероприятие в одном носке. Ранее оскорбленная «голой» вечеринкой россиянка подала иск к Ивлеевой и Киркорову. Она заявила, что действия знаменитостей причинили ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания».

Суд Блогеры Деньги Анастасия Ивлеева
23 января 2024, 18:01
Кадыров набросился с критикой на депутата Госдумы из-за его выступления
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Распространенное в соцсетях выступление парламентария Михаила Матвеева является провокационным, так как он попытался разделить людей по вере или национальности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал «вытурнуть» депутата, потому что тот своими словами вносит раскол в российское общество. Кадыров напомнил, что мусульмане наравне с представителями других конфессий несут службу в зоне СВО.

«Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их (граждан - прим. ред.) на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», - отметил глава Чечни.

В январе Матвеев предупредил, что после завершения СВО в России могут возникнуть стычки с мигрантами, которые исповедуют ислам радикального толка. По его мнению, некоторые приезжие выразят недовольство, так как их не будет устраивать «Россия в светском виде и в роли православной цивилизации». Депутата процитировала «Газета.ru».

Ранее Кадыров сообщил об отправке бойцов Росгвардии из 94-го полка в зону СВО. Он пожелал военным успешно выполнить боевые задачи.

Мигранты Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Россия Ислам
23 января 2024, 17:13
Путин указал на важность традиционных ценностей и многодетных семей для страны
Freepik
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Многодетные семьи играют огромную роль в жизни России, в них детям прививаются качества, на которых держится семья и страна в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировал сайт Кремля.

Глава государства отметил, что в многодетных семьях воспитываются традиционные ценности, в том числе уважение к старшим, трудолюбие и необходимость заботиться о младших «Многодетная семья - это опора страны. Да вообще семья, но многодетная - тем более», - указал он.

Путин добавил, что одной из важнейших задач внутренней и экономической политики России является поддержка семей.

«Все эти национальные программы, о которых, я надеюсь, вы слышали, так или иначе крутятся вокруг семьи», - заключил российский лидер.

Ранее Путин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки под 6%, сообщил RT. Глава государства также подчеркнул, что следует исключить возможности злоупотребления этой программой.

Кремль Дети Семья Россия Владимир Путин
23 января 2024, 16:45
Супружеским парам предложили выплачивать премии за долгие браки
Freepik
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Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи — в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, что законопроект уже внесли в Госдуму. Он добавил, что сейчас празднующим юбилей семьям выплаты поступают в зависимости от их места проживания.

«У нас в регионах сегодня выплачиваются соответствующие социальные выплаты семьям, которые празднуют юбилей со дня свадьбы. Но это все зависит от регионов», - указал парламентарий.

Он отметил, что выплаты супружеским парам предлагается сделать федеральными расходными обязательствами, чтобы размер поощрений не зависел от места жительства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу о выплатах за заключение брака. По его мнению, люди женятся не ради материальных поощрений, а по другим причинам.

Новый законопроект о выплатах супружеским парам позволит поддержать семьи - в рамках инициативы денежное поощрение получат супруги, празднующие юбилей свадьбы. Об этом RT заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Госдума РФ Семья Свадьбы Депутаты Брак
23 января 2024, 16:33
Россиянам объяснили резкое подорожание маленьких квартир
Unsplash
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Студии и однокомнатные квартиры резко выросли в цене из-за их востребованности у покупателей. Увеличение стоимости в беседе с Msk1.ru объяснили риелторы.

«Многим людям хватает только на эти квартиры», - рассказал основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

Еще один фактор, который подогревает спрос на небольшую жилплощадь, заключается в возможности флиппинга. Россияне инвестируют накопленные средства в крошечные квартиры, ремонтируют их и продают по более высокой цене, объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в России за год увеличилась на 11%, до 162,5 тысячи рублей. В январе прошлого года показатель составил 146,3 тысячи рублей, сообщала «Газета.ru».

Спрос на жилье среди россиян может снизиться к весне 2024 года , считает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Это поспособствует замедлению роста цен.

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