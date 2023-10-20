Авторский маршрут от ректора Школы-студии МХАТ появился на портале «Узнай Москву»
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий представил новый прогулочный маршрут на портале «Узнай Москву». Его приурочили к 80-летию заведения. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Авторский маршрут, составленный заслуженным деятелем искусств России Игорем Золотовицким, - возможность взглянуть на Москву глазами авторитетного наставника, выпускника и ректора Школы-студии МХАТ», - отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Экскурсия стартует у Казанского вокзала, ведет через Дегтярный переулок к Школе-студии МХАТ. После путь продолжается по Камергерскому переулку, заворачивает на улицу Арбат к доходному дому А. Т. Филатовой и следует на остров Балчуг. Пользователи сервиса смогут узнать подробности о каждой важной для автора точке маршрута.
Ранее для московских студентов подготовили около 300 экскурсий по объектам культурного наследия столицы. Их проведет форум «Наследие» с 4 октября по 21 ноября.