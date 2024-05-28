Авторов самых востребованных тем с крауд-платформы пригласят на ПМЭФ-2024

Темы принимали на платформе идея.росконгресс.рф. К работе присоединились почти три тысячи пользователей крауд-платформы, из них 1047 стали авторами предложений. Они призвали обсудить на ПМЭФ-2024 более двух тысяч вопросов и оставили тысячи комментариев под инициативами других участников проекта.

Организаторы форума определили приоритетные проблемы , волновавшие россиян, и поделили их на пять групп. Самой массовой стала «Государство и общество». На крауд-платформе оставили 245 предложений обсудить взаимодействие органов госвласти с населением, эффективное государственное и муниципальное управление. Второй по востребованности стала «Медицина, фармацевтика, здравоохранение и ЗОЖ» - 178 тем.

В группах «Спорт, культура, досуг, туризм и креативные индустрии», «Качество жизни и социальная политика» и «Новые технологии, инновации, наука и изобретения» предложили от 161 до 167 тем. Участники проекта хотели бы обсудить развитие цифровых технологий, внутренний туризм, борьбу с бедностью, поддержку изобретательства и другие направления. Росконгресс сообщил, что 25 авторов самых востребованных идей пригласят на очную часть форума.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге с участием почти 130 стран. В деловую программу вошли четыре тематических трека.