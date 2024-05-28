28 мая 2024, 12:48

Авторов самых востребованных тем с крауд-платформы пригласят на ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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Организаторы Петербургского международного экономического форума завершили сбор тем на специальной крауд-платформе. Авторов самых популярных идей пригласят на очную программу ПМЭФ-2024, сообщила пресс-служба Росконгресса.

Темы принимали на платформе идея.росконгресс.рф. К работе присоединились почти три тысячи пользователей крауд-платформы, из них 1047 стали авторами предложений. Они призвали обсудить на ПМЭФ-2024 более двух тысяч вопросов и оставили тысячи комментариев под инициативами других участников проекта.

Организаторы форума определили приоритетные проблемы , волновавшие россиян, и поделили их на пять групп. Самой массовой стала «Государство и общество». На крауд-платформе оставили 245 предложений обсудить взаимодействие органов госвласти с населением, эффективное государственное и муниципальное управление. Второй по востребованности стала «Медицина, фармацевтика, здравоохранение и ЗОЖ» - 178 тем.

В группах «Спорт, культура, досуг, туризм и креативные индустрии», «Качество жизни и социальная политика» и «Новые технологии, инновации, наука и изобретения» предложили от 161 до 167 тем. Участники проекта хотели бы обсудить развитие цифровых технологий, внутренний туризм, борьбу с бедностью, поддержку изобретательства и другие направления. Росконгресс сообщил, что 25 авторов самых востребованных идей пригласят на очную часть форума.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге с участием почти 130 стран. В деловую программу вошли четыре тематических трека.

Санкт-Петербург Экономика ПМЭФ-2024
28 мая 2024, 14:09
СДЭК назвал дату восстановления выдачи отправлений
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Пункты выдачи заказов СДЭК заработают не позднее 29 мая, полное обслуживание восстановится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов, он также заготовил резервные схемы. Компания извинилась перед клиентами за доставленные неудобства и пообещала принять все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

«Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», - указали в пресс-службе.

Ранее в СДЭК произошел масштабный технический сбой , из-за которого компания приостановила работу. Сервис не может возобновить обслуживание уже на протяжении трех дней. В пресс-службе СДЭК заявили, что значительно продвинулись в восстановлении работы, а посылки всех клиентов находятся в безопасности.

Россия Бизнес
28 мая 2024, 12:20
Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Инициативная молодежь примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Участники проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» присоединятся к деловой программе, сообщила пресс-служба Росконгресса.

«Участие в ПМЭФ-2024 открывает возможность молодежи и компаниям знакомиться на деловом поле и строить совместные сильные инициативы» - заявила инициатор проектов, член правления фонда «Росконгресс» Елена Соколова.

Школьников и студентов пригласят на панельные дискуссии, круглые столы и публичные выступления. На форуме обсудят современную профориентацию, актуальные тренды в экономике и социальной сфере, роль подрастающего поколения в создании научно-технической базы России.

Студенты ведущих отечественных вузов, амбассадоры и выпускники «Точки Юниор» присоединились к «Академии ПМЭФ» в 2023 году и приехали на международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Участие в таких проектах позволило им обменяться опытом, развить профессиональные компетенции, пообщаться с научным, политическим и бизнес-сообществами.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главной темой станет «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста», в мае огласили деловую программу мероприятий.

Санкт-Петербург Молодежь Школьники Экономика ПМЭФ-2024
28 мая 2024, 11:18
СДЭК третьи сутки подряд не может возобновить работу
Global Look Press
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Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили, что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.

Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок после масштабного технического сбоя. В компании сообщили , что продвинулись в восстановлении работы, но пока не могут полностью ее возобновить.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», - уточнили в СДЭК.

Команда извинилась перед клиентами и заверила, что их посылки находятся в безопасности.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас», - добавили в организации.

Клиенты по всей России не могут ни получить, ни отправить посылки через СДЭК. Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей, в результате не работают ни сайт, ни приложение. Эксперты предполагают, что компания стала жертвой вируса-шифровальщика, сообщал «Коммерсант». Специалисты не стали вводить ручную обработку заказов, чтобы избежать ошибок.

Ранее из-за технического сбоя приостановили торги ценными бумагами на СПБ Бирже. До этого СПБ Банк, который является расчетным депозитарием биржи, попал под санкции США.

Интернет Россия Работа Магазины
28 мая 2024, 10:33
Детскую книгу Остера «Вредные советы» начали изымать из продажи в Красноярском крае
Телеканал «360»
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В Красноярском крае начали убирать из продажи детские книги автора Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прокуратура Каратузского района Красноярского края выступила с требованием перестать продавать эти книги издательства АСТ. Причиной послужило заявление местной жительницы в надзорные органы. Женщина обратила внимание на один из экземпляров книги в магазине в селе Каратузском. Покупательницу смутили иллюстрации. На картинках присутствовали виселицы, ножи, оружие и самолеты, летящие «на Запад».

По данным канала, к ответственности могут привлечь и хозяйку магазина. Как уточнили в прокуратуре, она могла «нарушить право детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сама хозяйка заверила, что эта книга была у нее в единственном экземпляре, который она приобрела у поставщика с Алтая.

Книги Дети Магазины Оружие Красноярский край

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