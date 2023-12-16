Автора «Бандитского Петербурга» похоронили на Смоленском кладбище

Количество правонарушений, совершенных в России приезжими, за последнее время увеличилось. Миграционный вопрос становится все острее и вызывает напряжение в обществе. О том, как можно решить связанные с миграцией проблемы, «360» рассказал депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, число таких преступлений выросло на 21%. Большая часть из них фиксировалась в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

Приезжающие в Россию иностранные граждане после совершения преступлений зачастую чувствуют свою безнаказанность, потому что надеются на помощь диаспоры, отметил Бастрыкин.

Из-за проблем в миграционной сфере в обществе нарастает напряженность, эксперты все чаще отмечают необходимость решения наболевших вопросов. С 2004 года за тему миграции отвечала отдельная служба, в 2016 году ее полномочия передали МВД. Депутат Колунов предложил создать новую структуру, которая бы решила связанные с мигрантами вопросы, делая упор на их обучение и ассимиляцию в обществе.

Далее - его прямая речь.

Федеральная миграционная служба (ФМС) была упразднена в 2016 году. Тогда не было ни такого количества мигрантов - сейчас только «в белую» их более 10 миллионов - ни такого количества правонарушений. Последние месяцы мы видим рост правонарушений, и пора это прекращать.

С этой целью необходимо воссоздать единый орган, занимающийся вопросами миграции и имеющий все необходимые полномочия, и не только контрольно-надзорные, но и воспитательные. Мигрантам нужно помогать в ассимиляции, учить их языку, традициям, правилам нашего общества. Такую задачу поставил президент во время итогов года, и мы, законодатели, будем работать над ее выполнением.