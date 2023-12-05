05 декабря 2023, 08:27

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

РИА «Новости»
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Движение для автомобилей возобновили по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено» - говорится в сообщении.

Проезд машин по Крымскому мосту перекрывали ранним утром во вторник, 5 декабря. Что стало причиной закрытия движения, неизвестно. Оперштаб просил находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие. Спустя четыре часа движение восстановили.

По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани стояли 50 транспортных средств. В пробке со стороны Керчи - также 50 машин.

По данным Telegram-канала Shot, в небе над Керчью утром 5 декабря прогремели взрывы. Очевидцы сообщали, что слышали порядка девяти ударов в районе Аршинцево и поселка Войково. Официально эту информацию не подтвердили. Связано ли временное перекрытие движение для автотранспорта по Крымскому мосту со звуками взрывов, также неизвестно.

Крымский мост Крым Машины
05 декабря 2023, 07:25
Стало известно, где россияне планируют провести новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Более 77% россиян, которые планируют встретить Новый год в поездках, выбирают гостиницы в родной стране. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на отчет сервиса OneTwoTrip.

Номер один по популярности среди путешественников, которые в новогоднюю ночь останутся в стране, - Москва (26,4%). На втором месте находится Санкт-Петербург, на него приходится 21,7% бронирований. В тройку также попал город-курорт Сочи (10,3%). На четвертом месте оказалась Казань (3,5%), замыкает пятерку Нижний Новгород (2,5%).

Отмечается, что порядка 7,1% россиян, планирующих встретить Новый год за границей, выбрали Стамбул. Еще 6,2% россиян проведут праздник в Минске, а 6% - в Дубае. Чуть меньше россиян выбирают Пхукет - 2,6% и Ереван - 2,2%.

Ранее в АТОР назвали среднюю стоимость отдыха для россиян с двумя детьми в Московской области. При размещении на 3-4 дня в гостинице с тремя звездами придется заплатить порядка 50 тысяч рублей.

Новый год Москва 2023
05 декабря 2023, 07:05
Меньше половины релокантов вернулись в Россию
РИА «Новости»
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От 170 до 330 тысяч уехавших в 2022 году россиян вернулись на родину. Это примерно 40% от общего числа релокантов. Собеседники «Известий» объяснили это ужесточением правил оформления вида на жительство в других странах и проблемами с трудоустройством.

Росстат заявлял, что в 2022 году уезжали 668,4 тысячи человек. Компания «Финион», которая специализируется на оформлении вида на жительство за рубежом, опросила 2,7 тысячи клиентов и выяснила, что примерно 40% релокантов вернулись. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявлял о половине приехавших обратно. Аналитики HeadHunter проследили смену страны пребывания в резюме и заявили о 26% вернувшихся. Таким образом, от 170 до 330 тысяч россиян снова оказались дома.

Директор «Финиона» Вячеслав Картамышев и глава департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина связали это с ужесточением правил пребывания и получения вида на жительство в других странах, например, Болгарии, Армении, Киргизии. Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко допустила, что причиной возвращения стали проблемы с трудоустройством. Не все могли работать удаленно или переехали по рабочей визе.

Каждый пятый россиянин призвал не пускать релокантов обратно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России предателями и заявил, что их не ждут.

Визы Россия
05 декабря 2023, 03:32
Россиянам раскрыли имена ведущих «Голубого огонька 2024»
Unsplash
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Россиянам назвали имена знаменитостей, выбранных на роли ведущих новогоднего «Голубого огонька», который пройдет на телеканале «Россия» в ночь на 1 января 2024 года. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Развлекательную программу будут вести спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актриса Татьяна Веденеева, певец Николай Басков, а также телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов. Съемки передачи прошли в студии «Мосфильм».

«За один день снимали несколько артистов - на сцене и потом они садились за столики, произносили тосты. Подводки ведущих к номерам снимали в отдельные дни - потом их монтируют к нужным артистам», - сказано в публикации.

В новогоднем шоу участвовала не только «старая гвардия», но и новые талантливые исполнители. Известно, что своими номерами выступят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Shaman, Николай Басков, Леонид Агутин, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие артисты.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, что некогда семейная и праздничная музыкально-развлекательная телепрограмма превратилась в фальшак и парад одних и тех же лиц. Так он прокомментировал слухи о том, что настоящая причина недавнего приезда Аллы Пугачевой в Россию - съемки в «Голубом огоньке» к Новому году.

Россия Новый год Телевидение
05 декабря 2023, 00:19
СК попросили проверить сериал «Слово пацана» после убийства школьника в Иркутске
Unsplash
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Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Следственный комитет России и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок», чтобы выяснить, не пропагандируют ли они насилие и опасный образ жизни для подростков. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнила о гибели 15-летнего школьника в Иркутске. На мальчика напала толпа подростков на остановке общественного транспорта. Его ударили ножом в область сонной артерии.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом „Слово пацана“, который был пересмотрен не один раз преступниками - подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала „Слово пацана“ внушают ужас», - пояснила Останина.

Парламентарий добавила, что еще раньше были опасения, что подростки, посмотревшие этот сериал, могут начать романтизировать преступность. Теперь они воплотились в реальности, подчеркнула она.

Ранее сериал «Слово пацана» пытались выдать за причину нападения на детей в городе Снежинске Челябинской области. В местных социальных сетях распространяли сообщения, что якобы неизвестные группы избивали школьников. Местные жители опровергли эту информацию.

Роскомнадзор Сериалы Госдума РФ Депутаты Следственный комитет России

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