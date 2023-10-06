Автомобилистов в Москве предупредили о гололедице и сильном ветре 7 октября

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«Ночью и утром 7 октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09:00 утра и до конца суток сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 метров в секунду», - передало ведомство.

В связи с таким прогнозом сотрудники МЧС рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Также - об избежание маневров.

Ранее жителей Нижегородской области предупредили о дожде и мокром снеге в выходные. Непогода ожидается в период с 8 по 12 октября.