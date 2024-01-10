Автокран на скорости протаранил 14 автомобилей в Геленджике

ДТП случилось в 18:45 на Новороссийской улице, движение по которой сейчас ограничено. Аварию спровоцировал автокран, потерявший управление из-за отказа тормозов. На место быстро выехали спасатели, пожарные и медики. Помощь понадобилась водителю автокрана. По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.

Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю уточнила, что при столкновении техники повредились шесть машин. На месте происшествия находятся сотрудники Дорожно-патрульной службы.

Ранее ДТП произошло в Новосибирске, где столкнулись «легковушка» и троллейбус. По предварительной информации, это случилось по вине водителя Mitsubishi Diamante, травмы получили три человека.