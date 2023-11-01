С начала 2023 года на рынке наблюдается критическая ситуация с перевозкой новых машин в салоны. Это связано с нехваткой автовозов и дефицитом водителей такой техники.

«В результате тарифы на такие перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», - заявил источник.

Представители «АвтоВАЗа» и «Соллерса» подтвердили наличие проблемы. Этот вопрос особенно обострился во второй половине 2023 года. Из-за этого УАЗ вел надбавку к цене машины у дилера - 50 тысяч рублей на один автомобиль.

Продажи компании «АвтоВАЗ» в сентябре 2023 года выросли почти в два раза. Всего удалось реализовать до 36 200 автомобилей Lada. Производство машин в первый месяц осени выросло на 17% по сравнению с августом.