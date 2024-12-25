25 декабря 2024, 12:26

Автоэксперт Хайцеэр: снизить расход топлива поможет плавное движение машины

Pxhere
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Снизить расход топлива в автомобиле можно, избегая резкого ускорения и торможения. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр «Москве 24».

Чем более плавно вы будете ехать, тем меньше будет расходоваться бензин, отметил специалист.

«Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе - от 90 до 110», - объяснил Хайцеэр.

Также по возможности лучше не перевозить габаритные грузы, так как большой вес увеличивает расход топлива. Кроме того, рекомендуется объезжать заторы на дорогах, добавил эксперт.

Бензин Машины
25 декабря 2024, 10:06
Почти 20% россиян назвали корпоративы бесполезными
Freepik
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Примерно 19% россиян считают корпоративы бесполезными. Такой результат показало исследование платформы «Работа России», сообщило РИА «Новости».

Исходя из данных, 42% россиян назвали корпоративные мероприятия укрепляющими командный дух, а 25% увидели в корпоративах возможность расслабиться.

«Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд», - сказано в исследовании.

Также 5% уверены, что корпоративная деятельность повышает лояльность работников.

Ранее опрос hh.ru показал, что четверть россиян испортили отношения с коллегами после новогодних корпоративов. Чаще всего это было связано с чрезмерным употреблением спиртного. У некоторых респондентов были случаи, когда в ходе конфликтов начиналась драка.

Исследования Опросы Россия Работа
25 декабря 2024, 08:28
Проект о периоде охлаждения для кредитов рассмотрят в ГД в приоритетном порядке
РИА «Новости»
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Чтобы оградить россиян от мошенников, в России разработали и внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита «период охлаждения». Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, указал парламентарий.

Через такие схемы, по информации одного из крупнейших банков страны, в этом году у россиян похитили 250 миллиардов рублей.

«Чтобы оградить граждан от мошенников, разработан и внесен в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить при выдаче кредита „период охлаждения“, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», - подчеркнул Володин.

Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей предлагается установить этот период в размере четырех часов. Для сумм от 200 тысяч рублей - в размере 48 часов.

Это время, по словам Володина, люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости кредита, консультаций с родственниками и друзьями.

«Если появятся подозрения на действия мошенников - обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», - заключил он.

Банки Госдума РФ Россия Кредиты Деньги
25 декабря 2024, 01:38
Маркетплейсы обяжут продвигать российские товары
РИА «Новости»
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Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы рекомендовать клиентам российские аналоги иностранным брендам при поиске товара. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава ведомства Антон Алиханов.

«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», - заявил Алиханов.

Новые правила хотят ввести в рамках законопроекта о «российской полке». Однако на маркетплейсах отсутствует «полочное пространство» и принципы показа товаров отличаются от обычных магазинов, отметил глава Минпромторга.

Госдума ранее выступила с инициативой, как защитить россиян от мнимых скидок. Депутаты предложили обязать магазины указывать динамику цен за три месяца до начала распродажи. Такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы, считают авторы инициативы.

Торговля Минпромторг РФ Маркетплейсы
25 декабря 2024, 00:22
ГОСТ на шаурму. Станет ли она от этого вкуснее и безопаснее?
РИА «Новости»
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ГОСТ на шаурму появится и вступит в силу уже в следующем году, заявил в Роскачестве. Этот стандарт организация решила ввести после проверки качества продукции некоторого количества точек по продаже шаурмы. Сможет ли могущественный ГОСТ улучшить ситуацию в сфере фастфуда, разбиралась ведущая 360.ru Регина Орехова в беседе с главой петербургской организации по защите потребителей «Потребнадзор» Александром Виноградовым.

Ларек - не для ГОСТов Кроме этого, по мнению Виноградова, соблюдение каких-либо стандартов затруднено тем, что в торговых точках зачастую нет минимально необходимого оборудования.

«В ларечке не могут соблюдаться ГОСТы априори, потому что там нет проточной воды. <…>. То есть вот я, честно скажу, проезжая мимо ларьков, я всегда думаю, а куда люди ходят в туалет? А где люди моют хотя бы какие-то приборы кухонные, которые нужно периодически мыть?» - сказал эксперт.

Необязательная история Собеседник ведущей предположил, что значение ГОСТа в случае с шаурмой сильно преувеличено, потому что это добровольный стандарт, следовать которому или нет - решает сам производитель.

«Теперь каждый ларек, который делает [шаурму] с капустой или с морковкой, с чем угодно, будет писать „по ГОСТу“. Да, ГОСТ нарушается. А какие санкции, если это необязательная история. Ну, привлек он клиентов, обманул он клиента. Ну, „по ГОСТу“ написал. И что?» - задался вопросом Виноградов.

По словам эксперта, обращение в Роспотребнадзор из-за такого обмана тоже ни к чему не приведет по той же причине.

«Роспотребнадзор, в связи с тем, что это необязательная история, не может привлечь ни к административной ответственности, ни к какой», - объяснил свою точку зрения защитник потребителей.

Не путайте сосиски и шаурму Что касается наказания за несоблюдение требований стандарта, Виноградов предостерег от сравнения каких-то конкретных продуктов с шаурмой. Например, в случае с такими продуктами, как колбаса, все ясно - есть несоблюдение стандарта, значит, это фальсификат, за который предусмотрена ответственность. В случае же с шаурмой, по мнению Виноградова, все гораздо сложнее из-за разнообразия вкусов и видов этого фастфуда.

«Не надо путать сосиски и шаурму. Потому что у сосисок есть четкое понятие. Вот ГОСТ написан, значит, допустим, сосиски молочные должны быть из свинины и говядины, больше ничего не должно быть. Никакого куриного там и так далее. А все остальное - это уже прелюдии, которые мы придумываем. <…> Но мы не можем договориться даже между городами, кому какая [шаурма] нравится», - сказал эксперт.

Еда Роскачество Роспотребнадзор Продукты

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