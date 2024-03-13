Автоэксперт Хайцеэр опроверг сокращение ассортимента машин из КНР с 1 апреля

«До 1 апреля у физических лиц была возможность платить пошлину на таможне за автомобиль по цене, установленной государством-членом ЕАЭС. И в некоторых странах, например, в Киргизии, это было дешевле, чем в России, что влияло на стоимость машины для конечного покупателя», - указал специалист.

Разница при этом, по его словам, могла быть в пределах от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Но сейчас, подчеркнул Хайцеэр, такой практики не будет.

«Но говорить о том, что машин станет меньше, некорректно. Возможно, у нас станет меньше автомобилей премиальных брендов, которых не было у официальных дилеров, и их ввозили через страны ЕАЭС», - пояснил собеседник «360».

В феврале правительство сообщило, что с 1 апреля налоги и сборы , не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, учтут в утильсборе. За расчетом сбора будут следить сотрудники ФНС.