13 марта 2024, 19:41

Автоэксперт Хайцеэр опроверг сокращение ассортимента машин из КНР с 1 апреля

РИА «Новости»
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В России с 1 апреля подорожают импортные автомобили, которые ввозятся через из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако это не значит, что китайских машин на рынке станет меньше. Такое мнение в комментарии «360» выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, опровергнув заявления ряда экспертов.

«До 1 апреля у физических лиц была возможность платить пошлину на таможне за автомобиль по цене, установленной государством-членом ЕАЭС. И в некоторых странах, например, в Киргизии, это было дешевле, чем в России, что влияло на стоимость машины для конечного покупателя», - указал специалист.

Разница при этом, по его словам, могла быть в пределах от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Но сейчас, подчеркнул Хайцеэр, такой практики не будет.

«Но говорить о том, что машин станет меньше, некорректно. Возможно, у нас станет меньше автомобилей премиальных брендов, которых не было у официальных дилеров, и их ввозили через страны ЕАЭС», - пояснил собеседник «360».

В феврале правительство сообщило, что с 1 апреля налоги и сборы , не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, учтут в утильсборе. За расчетом сбора будут следить сотрудники ФНС.

Таможня Россия Машины Китай
13 марта 2024, 19:47
Суд в Петербурге отказался разводить поженившихся в Копенгагене девушек
РИА «Новости»
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Мировой судья судебного участка № 189 Санкт-Петербурга отказал в расторжении брака двум девушкам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что в 2017 году девушки заключили брак в Копенгагене, уточнила она. Брак продержался шесть лет, в феврале 2023-го пара прекратила отношения.

«Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд», - пояснила Лебедева.

Суд, изучив, эти материалы, отказался принимать заявление о разводе. Такое постановление, по словам главы пресс-службы, было обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, регулирование семейных отношений в России осуществляется согласно принципам добровольности брачного союза мужчины и женщины. Чего в данном случае не было, указала Лебедева.

Во-вторых, нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречит основам правопорядка России.

С учетом того, что применение иностранного семейного права в этом случае было невозможно, суд не стал принимать заявление женщин.

«Девушки, в Копенгаген!» - рекомендовала Лебедева.

(Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено. Пропаганда нетрадиционных отношений также запрещена на территории РФ).

Санкт-Петербург Суд
13 марта 2024, 18:07
Алиментщикам в казино не место. В Госдуме предложили запретить должникам азартные игры
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму планируют внести закон о запрете азартных игр для должников по алиментам. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий. Как отметила в беседе с «360» юрист по семейным делам Анна Фролова, от неуплаты алиментов страдают в первую очередь несовершеннолетние. А этот закон поможет предупредить возможные траты одного из родителей не на нужды семьи.

А те, кто злоупотребляет такими вещами, как казино, могут потратить абсолютно все средства. При этом долг по алиментам только продолжит расти, уточнила юрист.

За неуплату алиментов могут лишить свободы Если один из родителей не платит алименты, второй с соответствующим документом может обратиться в службу судебных приставов. Специалисты возбуждают исполнительное производство, по которому ежемесячно будут перечисляться на счет второго родителя процентное соотношение или твердая денежная сумма, которая указана в заключении.

При этом если приставы определяют официальное место работы должника, они отправляют исполнительный лист именно в организацию, в которой числится родитель. И уже бухгалтерия будет выплачивать ежемесячную сумму алиментов, вычитая ее из заработной платы неплательщика.

Пени будут начислять за каждый день просрочки. Также за злостную неуплату алиментов против должника могут возбудить уголовное дело. При этом безответственному родителю грозит реальный срок. Но это самая крайняя мера, уточнила собеседница «360».

Алиментные обязательства не прекращаются, даже если человека лишат родительских прав. Также от выплат не освобождает банкротство. В этом случае долг по алиментам только продолжит расти до тех пор, пока не будет погашен, резюмировала Фролова.

«Должников по алиментам с каждым годом, к сожалению, все больше и больше. Алиментного фонда у нас в стране нет. Страховок от неуплаты также не имеется. В связи с этим в первую очередь страдают несовершеннолетние», - подчеркнула юрист.

Фролова напомнила, что ранее в Госдуме также предлагали запретить авиакомпаниям продавать билеты в бизнес-класс должникам по алиментам.

Долги Дети Законы Семья
13 марта 2024, 15:58
Шакро Молодого выпустят по УДО
РИА «Новости»
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Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова, который известен под именем Шакро Молодой. Об этом изданию Lenta.ru сообщила глава Объединенной пресс-службы судов региона Мария Пирогова.

По ее словам, слушание по прошению Калашова состоялось 13 марта в закрытом режиме.

«Решение суда в законную силу пока не вступило, его могут обжаловать», - сказала она.

Точная дата выхода Калашова на свободу пока что неизвестна.

Telegram-канал «112» уточнил, что Шакро Молодой - криминальный авторитет, которого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году.

По предварительным данным, главной причиной освобождения Калашова стало его плохое состояние здоровья. Авторы материала утверждают, что Шакро Молодой является «вором номер один» в России после смерти авторитета Деда Хасана в 2013 году.

Суд УДО Краснодарский край
13 марта 2024, 15:54
«Я голосую за жизнь». Майданов презентовал новый музыкальный клип
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Первый зампред комитета Госдумы по культуры, композитор и исполнитель Денис Майданов презентовал клип на песню «Я голосую за жизнь». Ролик появился в его Telegram-канале.

Майданов отметил, что этот трек последние несколько месяцев звучит на многих российских радиостанциях. Также он не раз исполнял ее на форумах вместе с представителями разных молодежных объединений страны.

Идея вместе снять видео на эту песню принадлежит именно им, отметил депутат. И эта инициатива, конечно, нашла отклик. Майданов с удовольствием поддержал ребят, которые захотели создать такой клип.

«Счастлив, что у нас такая активная и замечательная молодежь! Это те ребята, которые уже сегодня своим сердцем, знаниями и трудом формируют будущее нашей России», - указал депутат.

Среди них есть добровольцы, представители студотрядов, молодые спортсмены, врачи, артисты и волонтеры. И каждый из них, подчеркнул Майданов, сделал верный выбор - строить сильную страну.

«И мы вместе голосуем за жизнь!» - заключил он.

Музыкальные клипы Молодежь Россия Музыка

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