Австралийский блогер повторил маршрут Такера Карлсона по Москве

Первой остановкой во время его прогулки стал ресторан «Вкусно - и точка» около Киевского вокзала. Повторив за Карлсоном, он заказал чизбургер и остался очень доволен.

Во второй части видеопрогулки блогер спустился в метро. На станции «Киевская», интерьеры которой поразили до этого американского журналиста, Рассел показал роскошные вестибюли и платформы. Он также восхищался интерьером и делился эмоциями.

Карлсон после визита в столицу отмечал, что станция поражает чистотой и выглядит лучше, чем американское метро. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предлагал журналисту прокатиться по Большой кольцевой линии (БКЛ).