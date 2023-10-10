Авербух рассказал, почему «Ледниковый период» сняли с эфира
Шоу «Ледниковый период» сняли с эфира. По мнению фигуриста Ильи Авербуха, сейчас идет достаточно много внутренних соревнований, которые важнее показывать. Об этом он сказал в беседе с «КП-Екатеринбург».
Авербух отметил, что это не первый раз, когда «Ледниковый период» перестают показывать. По словам фигуриста, этот проект сложный и требует много сил и внимания.
«И, наверное, сейчас, когда идет достаточно много внутренних соревнований, важнее показывать их, чтобы каждый этап Гран-при был настоящим событием для зрителей, чтобы популяризировать спортивный дух и поддержать наших спортсменов, которые не могут представлять страну на международных соревнованиях», - сказал Авербух.
По его словам, сейчас приоритеты расставлены грамотно. Также Авербух добавил, что если от руководства канала снова поступит предложение о возвращении в эфир проекта, то команда «Ледникового периода» с радостью на него откликнется.
Всероссийский мемориал Панина-Коломенкина по фигурному катанию прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября. Первые места заняли две пары фигуристов из Московской области.