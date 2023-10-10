Авербух рассказал, почему «Ледниковый период» сняли с эфира

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Авербух отметил, что это не первый раз, когда «Ледниковый период» перестают показывать. По словам фигуриста, этот проект сложный и требует много сил и внимания.

«И, наверное, сейчас, когда идет достаточно много внутренних соревнований, важнее показывать их, чтобы каждый этап Гран-при был настоящим событием для зрителей, чтобы популяризировать спортивный дух и поддержать наших спортсменов, которые не могут представлять страну на международных соревнованиях», - сказал Авербух.

По его словам, сейчас приоритеты расставлены грамотно. Также Авербух добавил, что если от руководства канала снова поступит предложение о возвращении в эфир проекта, то команда «Ледникового периода» с радостью на него откликнется.

Всероссийский мемориал Панина-Коломенкина по фигурному катанию прошел в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября. Первые места заняли две пары фигуристов из Московской области.