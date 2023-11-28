28 ноября 2023, 07:49

Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей Владивостока

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Авария на сетях оставила без света более девяти тысяч жителей крупного района Владивостока. Об этом РИА «Новости» рассказали в прокуратуре Приморья.

По словам представителя ведомства, электроснабжение около 03:00 по московскому времени прекратилось в домах на улицах Калинина, Олега Кошевого, Гульбиновича, Бурачка, на Могилевской, Можжевеловой, Черемуховой, Харьковской улицах.

«Коммунальная услуга не предоставляется более чем девяти тысячам жителей 50 многоквартирных домов», - подчеркнул собеседник агентства.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Районная прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, а также установление причин аварии и соблюдение норматива ее устранения.

Накануне почти два миллиона россиян остались без электричества из-за непогоды. Света лишились многие жители Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Дагестана.

Электричество Владивосток
28 ноября 2023, 09:01
Более 10 жителей Бурятии заразились сальмонеллезом из-за шаурмы
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У 14 жителей Бурятии, отравившихся шаурмой в киоске в селе Петропавловка Джидинского района, нашли сальмонеллез. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Групповой очаг сальмонеллеза зарегистрировали накануне, 27 ноября. Всех больных госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Эпидемиологическое расследование предварительно установило, что «заболеваемость носит пищевой характер» и все заразившиеся ели готовую продукцию в киоске «Шаурма в lovаше». Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.

В упомянутом киоске нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Пока торговую точку закрыли. Эксперты отобрали пробы продуктов, воды, биологических образцов. Расследование продолжается.

В конце августа в Москве госпитализировали более 40 отравившихся шаурмой в бистро. Общее количество пострадавших достигло 53. К середине сентября всех пациентов выписали.

Еда Роспотребнадзор Бурятия
28 ноября 2023, 08:08
Аналитики спрогнозировали замедление роста ВВП в России
РИА «Новости»
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Рост ВВП в России в 2024 году может составить всего 0,5–1,3%. С таким прогнозом аналитиков рейтингового агентства АКРА ознакомился РБК.

Рост ВВП в России в 2024 году может составить всего 0,5–1,3%. С таким прогнозом аналитиков рейтингового агентства АКРА ознакомился РБК.

По их мнению, после восстановительного роста ВВП в 2023 году (по оценкам агентства, он составит до 3,2%) дальнейшее увеличение затормозится главным образом из-за ограниченности предложения. Предполагается, что высокая загрузка трудовых ресурсов и имеющихся мощностей сохранится.

«Рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся примерно с 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза», - отметили в документе.

Консервативный прогноз Минэкономразвития оптимистичнее: оно предсказало увеличение ВВП на 2,3% по итогам следующего года в базовом сценарии и на 1,4% в консервативном.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года дефицит федерального бюджета ожидается на уровне около 1% ВВП. Изначально прогнозировалось, что он достигнет 2%, но снизить показатель помогли дополнительные нефтегазовые доходы.

Экономика ВВП
28 ноября 2023, 04:57
Адвокат рассказал автомобилистам о новом штрафе с 1 декабря
Freepik
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Сотрудники Госавтоинспекции будут штрафовать водителей в случае использования несезонной резины с 1 декабря 2023 года. Об этом напомнил адвокат Сергей Мамонов в беседе с агентством «Прайм».

Список условий, при которых запрещали ездить на автомобиле существовал и ранее в КоАП. Перечень уточнили после постановления правительства, вступившего в силу 1 сентября текущего года. Оно препятствует езде на летних или зимних шинах в противоположное время года.

По словам Мамонова, нужные шины необходимо установить на все колеса. Помимо этого внесли критерии по использованию резины, восстановленной наложением нового протектора. Юрист объяснил, что летом запретят именно шипованные шины. Использование популярных «липучек» в теплый сезон разрешили.

Ранее сайт Neva.Today предупредил водителей, что им следует держаться на безопасном расстоянии от автобусов и фур в период гололедицы. Это поможет избежать вероятной аварии.

Машины Водители
28 ноября 2023, 04:14
Эксперт заявил о масштабной атаке мошенников в «Черную пятницу»
Freepik
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Мошенники использовали сеть, состоящую из 1700 сайтов для фишинговых атак во время «Черной пятницы». Об этом сообщил специалист по кибербезопасности группы компаний «Солар» Александр Вураско в беседе с РИА «Новости».

«В этом году „Черная пятница“ послужила активатором фишинговой схемы „Хамелеон 2.0“, в рамках которой в преддверии дня скидок в мессенджерах стали активно рассылаться сообщения о подарках от крупных маркетплейсов и известных брендов», - сказал он.

Эксперты «Солар» нашли сеть, которая включала в себя 1700 подобных сайтов. Специфика такой схемы состоит в том, что пользователь попадает на вредоносный источник не сразу. Чтобы переадресовать его на нужный ресурс, мошенники используют десятки переходов. В итоге цепочка электронных перемещений меняется и становится трудно обнаружить вредящие сайты. Это дает злоумышленникам устойчивость и стабильность.

Специалист призвал быть осторожными во время массовых распродаж. Именно в это время активизируются мошенники. По его словам, пик фишинговых атак происходит с середины ноября до новогодних праздников.

Ранее специалисты Роскачества назвали массовые рассылки главной уловкой мошенников. Они рассказали, что злоумышленники создают сайты, похожие на известные маркетплейсы и рассылают фишинговые ссылки по СМС и электронной почте.

Мошенничество Технологии

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