Атмосферное давление в Москве опустилось до рекордного уровня

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«В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления!» - указал он.

Тишковец предупредил москвичей о влиянии явления на здоровье. По его словам, из-за погодных аномалий жители столицы могут почувствовать снижение работоспособности. Кроме того, низкое атмосферное давление повышает восприимчивость к болезням и понижает артериальное давление, провоцируя приступы слабости, нервозности и сонливости у гипотоников.

«Фон атмосферного давления сегодня уже начал расти, но вернется в норму лишь к вечеру вторника», - заключил он.

Ранее службы МЧС в Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды с полуночи до 18:00 8 октября. Они порекомендовали водителям снизить скорость и избегать внезапных маневров. Кроме того, МЧС посоветовало пешеходам не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям.

Показания барометров на метеостанции в Москве опустились до рекордно низкого значения - 723,5 миллиметра ртутного столба. Об этом заявил метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.