Астрофизик предупредил о начале магнитной бури

«По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая - от G1 до G3», - отметила она.

Ранее врач Роман Иванов заявил, что метеочувствительным людям следует избегать чрезмерного употребления кофеина и жирной пищи во время магнитной бури. По его словам, это может вызвать плохое самочувствие.

Также специалист посоветовал в такое время выспаться, избегать стрессовых ситуаций, не оставаться долго на улице и не заниматься лишней физической нагрузкой.