«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака с Птенчиком для детской продукции

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Фирма работает над развитием линейки товаров для детей от трех до 10 лет под маркой «Ашан Красная птица Kids».

«Главная особенность этой линейки - это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на сегодняшний день «Ашан» имеет 16 собственных торговых марок в непродовольственном и продовольственном сегментах.

«Всего в ассортименте магазинов торговой сети более 7500 наименований товаров собственных торговых марок», - добавили в компании.

Ранее в Сети появились слухи о том, что «Ашан» собирается продать активы в России. Информация об уходе компании из страны оказалась фейком.