16 января 2024, 10:42

Артисты «Музыки в метро» выступят на выставке-форуме «Россия» в Москве

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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С 16 по 26 января артисты проекта «Музыка в метро» выступят на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

16 января для посетителей сыграют на домре и балалайке дуэт «Струнные люди». Вокально-инструментальное трио Trio de Sol порадует произведениями в жанрах бразильской самбы, босановы и джаза 19 января. Скрипач Александр Демидов 26 января исполнит авторские инструментальные произведения и хиты поп- и рок-музыки. Выступления начнутся в 18:30.

«Совсем скоро начнется шестой сезон проекта, в котором примут участие 285 музыкантов», - добавил Ликсутов.

Новый сезон проекта « Музыка в метро » стартует в Москве в конце января. Артисты различных жанров выступят перед пассажирами столичного транспорта.

Музыка Метро Метро Москвы Выставка-форум «Россия» Москва
16 января 2024, 10:56
Первая половина января в Москве стала одной из самых холодных за 75 лет
РИА «Новости»
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Первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет. Об сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на базовой метеостанции столицы ВДНХ средняя суточная температура в течение этого периода держалась на отметке в -15,8 градуса. Более низкую цифру столбики термометров показали только в 1950, 1963 и 1987 годах.

Синоптик также подчеркнула, что самые суровые морозы в начале года были в 1950 году: средняя суточная температура воздуха за первую половину января тогда составила -23 градусов. Кроме того, в тот год было шесть ночей, когда температура опускалась ниже -30 градусов.

«В 2024 году в Москве не было ни одной ночи с температурой -30», - добавила метеоролог.

Ранее синоптик Роман Вильфанд объяснил причины резких скачков температуры в столице. Он связал их с особенностями зимы в мегаполисе.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
16 января 2024, 10:09
Системы водоотведения по современной технологии отремонтировали в 119 домах Москвы
Freepik
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Внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта обновили в 119 многоквартирных домах Москвы. Об этом рассказали пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Работники применяли для ремонтных работ современную технологию. Как правило, для отвода осадочных и ливневых вод специалисты используют систему внутреннего водостока. Именно она и требует пристального внимания городских служб.

Сейчас для ремонта системы применяют метод санации - восстановление трубопроводов без их разрушения. Внутрь конструкции засовывают рукав из полиэфирного волокна, который пропитывают эпоксидной смолой. Затем под воздействием воды или сжатого воздуха рукав выворачивают в трубопроводе, где его и расправляют. Таким образом, он повторяет форму водосточной трубы и заполняет все разрушенные участки.

На ремонт стояка уходит приблизительно один день. Помимо этого, весь процесс не предполагает шумных работ, а сотрудники могут заниматься только одним фрагментом трубопровода. Срок эксплуатации улучшенных трубопроводов составляет не менее 50 лет.

Ранее стало известно, что более трех десятков домов в составе рабочих поселков обновили в Москве.

ЖКХ Ремонтные работы Москва
16 января 2024, 09:27
Новый туристический проект для молодежи появился в Москве
РИА «Новости»
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Новый проект «Места Москвы» теперь доступен для горожан в возрасте от 18 до 35 лет. Опытные гиды будут проводить познавательные прогулки в развлекательном формате по историческим местам мегаполиса. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова напомнила, что Москва полна воспоминаний о важных датах и исторических событиях.

«Новый проект позволит столичной молодежи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов», - объяснила Драгунова.

Проект «Места Москвы» появился благодаря усилиям студентов Института экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ). Ребята получили Гран-при в молодежном акселераторе «Округа. Вузы», где прорабатывали различные предложения для развития города: от технологических до патриотических.

Молодежь сможет не только участвовать в качестве зрителей в нестандартных экскурсиях, но попробовать на себе работу экскурсовода. Так, 21 декабря на зимнем фестивале «Молодежь Москвы» открыли набор гидов в команду проекта.

Ранее москвичи воспользовались маршрутами «Узнай Москву» в новогодние праздники более 10 тысяч раз.

Экскурсии Москва
16 января 2024, 09:07
Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве
Соцсети
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Московские технопарки ежегодно получают более 200 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В них есть компании из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», - уточнил градоначальник.

Помимо этого, по его словам, в настоящее время в мегаполисе активно трудятся 48 технопарков. Они используют для своей деятельности более 603 гектаров земельных участков, задействуя при этом порядка 72,5 тысячи человек в качестве рабочей силы.

Ранее москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи. Жители Москвы смогут получить финансовую поддержку на разных этапах семейной жизни ребенка. Кроме того, помимо финансовой помощи, горожане смогут рассчитывать и на получение нематериальной помощи.

Льготы Налоги Сергей Собянин Москва

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