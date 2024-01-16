Артисты «Музыки в метро» выступят на выставке-форуме «Россия» в Москве

Первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет. Об сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на базовой метеостанции столицы ВДНХ средняя суточная температура в течение этого периода держалась на отметке в -15,8 градуса. Более низкую цифру столбики термометров показали только в 1950, 1963 и 1987 годах.

Синоптик также подчеркнула, что самые суровые морозы в начале года были в 1950 году: средняя суточная температура воздуха за первую половину января тогда составила -23 градусов. Кроме того, в тот год было шесть ночей, когда температура опускалась ниже -30 градусов.

«В 2024 году в Москве не было ни одной ночи с температурой -30», - добавила метеоролог.

Ранее синоптик Роман Вильфанд объяснил причины резких скачков температуры в столице. Он связал их с особенностями зимы в мегаполисе.