Артисты «Музыки в метро» выступят на выставке-форуме «Россия» в Москве
С 16 по 26 января артисты проекта «Музыка в метро» выступят на Международной выставке-форуме «Россия» в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
16 января для посетителей сыграют на домре и балалайке дуэт «Струнные люди». Вокально-инструментальное трио Trio de Sol порадует произведениями в жанрах бразильской самбы, босановы и джаза 19 января. Скрипач Александр Демидов 26 января исполнит авторские инструментальные произведения и хиты поп- и рок-музыки. Выступления начнутся в 18:30.
«Совсем скоро начнется шестой сезон проекта, в котором примут участие 285 музыкантов», - добавил Ликсутов.
Новый сезон проекта « Музыка в метро » стартует в Москве в конце января. Артисты различных жанров выступят перед пассажирами столичного транспорта.