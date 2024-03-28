Артист и сонграйтер VAL оценил востребованность шоу «Голос»

Есть ли смысл в проекте «Голос» сейчас, поинтересовалась ведущая. В ответ VAL заметил, что очень многие участники шоу после его окончания не продолжают свою карьеру на музыкальном поприще.

«90 процентов артистов, которые ходят на этот проект, нигде потом [не выступают], если мы не говорим прямо о каких-то высоких эшелонах, топ-чартах, коммерческой музыке и так далее», - пояснил он.

По его мнению, когда артист решает участвовать в проекте, ему нужно четко понимать, с какой целью он хочет это делать.

«Возможно, люди думают, что после выхода с проекта кто-то из звезд захочет их продюсировать. Да, насколько я знаю, там есть продюсерские контракты, есть договоры», - добавил VAL.