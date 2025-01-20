Армянскому производителю воды «Джермук» предъявили иск на 1,5 млрд рублей

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Житель Владикавказа получил смертельный ожог пищевода, выпив минеральную воду «Джермук» в феврале 2024 года. В бутылке оказалась уксусная кислота. Вдова и две дочери погибшего подали иск о взыскании вреда в Советский районный суд города.

В качестве ответчиков выступают ЗАО «Джермук Групп» в Ереване, которое выпускает минеральную воду, а также представитель компании в России - ООО «Минеральная вода ‚Джермук‘» и пара индивидуальных предпринимателей, «через которые прошел смертельно опасный товар».

«Моральный и материальный вред члены семьи Олега Гусова оценили в 1,5 миллиарда рублей, включив в счет оплату санавиации в размере пяти миллионов рублей», - уточнило издание.

Гусев умер в больнице , несмотря на усилия врачей. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от «экзотоксического шока, обусловленного химической травмой».