29 марта 2024, 13:12

Армения запретила транслировать передачи Владимира Соловьева

РИА «Новости»
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Передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» запретили транслировать в Армении. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности страны Авет Погосян.

По его словам, такое решение приняли вследствие «постоянных нарушений» условий межгосударственного договора о сотрудничестве в области массовых коммуникаций между странами. Конкретные причины в сообщении не назвали.

Ранее власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения». Решение было принято из-за передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах.

Армения Россия Телевидение Владимир Соловьев
29 марта 2024, 14:08
«Будем помнить всегда». И.о главы Минздрава Иркутской области — о теракте в «Крокусе»
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов совместно с главным врачом детской Иркутской областной больницы Андреем Козловым приехали в Московскую область, чтобы возложить цветы в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Вся страна будет помнить трагические события 22 марта в Подмосковье, заявил он «360».

«Мы приехали в командировку, работаем в Минздраве. Проезжали мимо и возложили цветы от губернатора Игоря Кобзева, от имени правительства и законодательного собрания региона в память о теракте», - сказал он.

Модестов отметил, что регион был готов отправить свои медицинские резервы, чтобы помочь коллегам после теракта.

«Медики готовы были подключиться, но помощь не понадобилась. Готовы были свои резервы передать. Скорбим и будем помнить об этой трагедии всегда», - добавил он.

Ранее в пятницу у стихийного мемориала возле «Крокуса» началась панихида.

Иркутская область Минздрав Врачи Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:56
Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», он получил тяжелые огнестрельные ранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Скончался еще один пострадавший, он находился в тяжелом состоянии», - сказал Мурашко.

Министр добавил, что из больниц выписали 98 пострадавших в результате теракта в «Крокусе». В стационарах в настоящее время остаются 69 человек, один из них - в крайне тяжелом.

Больницы Минздрав Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:31
У стихийного мемориала у «Крокуса» началась панихида
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У стихийного мемориала памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» началась панихида. По последним данным МЧС, в результате нападения на концертный зал погибли 143 человека.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей ворвалась в зал, начала расстреливать людей в упор.

Преступники также устроили поджог здания. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля «Крокуса» обрушилась на семи тысячах квадратных метров.

Вечером 26 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта.

За это время они обследовали территории более чем восемь тысяч квадратных метров , уточнил глава региона.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:58
Назван новый глава Росморречфлота
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Прежнего руководителя ведомства Захария Джиоева освободили от должности по его просьбе. Он возглавлял Росморречфлот с 2022 года.

Тарасенко родился во Владивостоке в 1963 году, с 1985 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах, после чего трудился в различных должностях в государственных и коммерческих структурах.

С октября 2017 года по сентябрь 2018 года он занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Тарасенко с 2018-го по 2020-й являлся заместителем руководителя Росморречфлота.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что технические и военные возможности России обеспечат полную безопасность в акватории Черного моря , несмотря на все внешние угрозы.

Черное море Россия Михаил Мишустин

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