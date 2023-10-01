Армения сообщила о завершении переезда жителей Нагорного Карабаха
Процесс переезда жителей Нагорного Карабаха, которые решили въехать в Армению, подошел «к логическому концу». Об этом заявила пресс-секретарь кабмина республики Назели Багдасарян. Цитату привел ТАСС.
«Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению это сделали, и процесс подходит к своему логическому завершению», - указала Багдасарян.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха включат в государственную программу, в рамках которой они получат компенсации расходов на жизнь в Армении. Программа, в рамках которой переселенцы получат единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч драмов, продлится не менее полугода.
Ранее Азербайджан провел локальной террористической операции, которая завершилась сложением оружия подразделений армян Нагорного Карабаха. После этого люди начали массово уезжать с территории непризнанной республики Число вынужденных переселенцев превысило 100 тысяч человек.