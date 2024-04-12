12 апреля 2024, 10:34

Архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году раскрыли в России

РИА «Новости»
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В 1943 году бойцы органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали за Германию. Информация об этом хранилась в архивном документе, который рассекретили в ФСБ, сообщило РИА «Новости».

Сотрудник органов госбезопасности Советского Союза, начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов передал в январе 1943 года сообщение замнаркома внутренних дел Всеволоду Меркулову. Он рассказал, что группу французов ликвидировали.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», - указал он.

Разведчик сообщил, что в плен взяли французского капрала Роберта Гестена. Он рассказал, что немцы намечают большую операцию против партизан клетнянских лесов. Также французский пленный сообщил, что Германия ждет подкрепление в виде авиации и танков.

Также в апреле ФСБ рассекретила документы о массовых казнях мирных жителей нацистскими войсками, оккупировавшими Смоленск в годы Великой Отечественной войны. Жертвами стали более тысячи человек.

Германия Авиация СССР ФСБ Танки
12 апреля 2024, 11:49
Банки Оренбуржья предоставят бизнесу кредитные каникулы
РИА «Новости»
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В Оренбургской области все банки предоставят бизнесу на полгода кредитные каникулы по упрощенному варианту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-губернатор региона Игнат Петухов.

«Все банки на нашей территории предоставят бизнесу кредитные каникулы. Мы ставим приоритетный вариант таких мер на ближайшие полгода», - отметил он.

Вице-губернатор уточнил, что у банков со стороны предпринимателей много вопросов, особенно от оставшихся без имущества.

«Они вынуждены выплачивать банкам большие проценты. Кредитные организации говорят про кредитные каникулы, но многим пострадавшим потребуется брать новые кредиты для восстановления», - добавил Петухов.

Утром в пятницу стало известно, что в наиболее пострадавшем от наводнения городе Орске в Оренбургской области уровень воды в реке Урал упал почти на два метра за сутки. Однако в зоне подтопления находятся порядка 5,1 тысячи жилых домов.

Банки Россия Бизнес Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 08:38
Тарифами на обслуживание газового оборудования заинтересовались в Госдуме
РИА «Новости»
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Стоимость обслуживания газового оборудования в жилых домах в России является завышенной из-за «резиновой» формулы расчета оплаты услуг со стороны обслуживающих организаций. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На заседании рассматривали вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования. Формула расчета платы за услуги оказалась „резиновой“, она включала в себя амортизацию, налоги, зарплату персонала, траты на канцелярские принадлежности, аренду помещений, служебные и командировочные расходы», - сообщил он.

Володин отметил, что эта методика позволяла завышать стоимость услуг, что привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов «Ежемесячная стоимость обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового - до 2,3 раза. Есть случаи, когда в рамках одного региона в России цены на услуги у одной компании в два раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди», - отметил парламентарий.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться, почему методические рекомендации привели к росту цен на обслуживание газового оборудования.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах за нарушения содержания газового оборудования.

Газ Депутаты Россия
12 апреля 2024, 03:10
Над Екатеринбургом пролетел зеленый НЛО
Unsplash
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Жители Екатеринбурга заметили неопознанный летающий объект в небе над городом. Об этом сообщило Ura.ru.

Один из очевидцев заснял на видео полет НЛО, отметив, что «самолеты так вроде не летают».

На видео запечатлено, как что-то зеленого цвета бесшумно летело над ЖК «Клевер Парк». Спустя время этот неопознанный летающий объект «растворился» в ночном небе.

Экипаж самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, увидел неопознанный объект при наборе высоты в аэропорту Шереметьево. Пилоты сообщили о шаре с серебристым оттенком без подвеса. Воздушно судно при этом находилось на высоте 7300 метров.

Неопознанный летательный объект также заметили над Сосновым бором в Ленинградской области. Он находился на высоте около 10 тысяч метров и двигался со скоростью 200 километров в час.

Видео Екатеринбург
12 апреля 2024, 02:11
Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики
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Российский экипаж Международной космической станции, космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, поздравили россиян с Днем космонавтики. Видеооткрытка с орбиты появилась в Telegram-канале Роскосмоса.

Космонавты напомнили, что в этом году Россия отмечает не только День космонавтики, но и 90-летие Юрия Гагарина - первого человека, покорившего космос. Они вспомнили пионеров отечественной космонавтики и поздравили всех работников отрасли, которые отмечают свой профессиональный праздник.

«Мы горды, что, развивая отечественную космонавтику, продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», - заявили космонавты.

Ранее стало известно, что в День космонавтики пассажиров московских автобусов поздравит участница отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина. Ее голос будет звучать в салонах автобусов и на некоторых автовокзалах.

Праздники Космонавты Роскосмос Россия Космос Юрий Гагарин

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