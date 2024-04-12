Архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году раскрыли в России

Читайте нас в:

Сотрудник органов госбезопасности Советского Союза, начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов передал в январе 1943 года сообщение замнаркома внутренних дел Всеволоду Меркулову. Он рассказал, что группу французов ликвидировали.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», - указал он.

Разведчик сообщил, что в плен взяли французского капрала Роберта Гестена. Он рассказал, что немцы намечают большую операцию против партизан клетнянских лесов. Также французский пленный сообщил, что Германия ждет подкрепление в виде авиации и танков.

Также в апреле ФСБ рассекретила документы о массовых казнях мирных жителей нацистскими войсками, оккупировавшими Смоленск в годы Великой Отечественной войны. Жертвами стали более тысячи человек.