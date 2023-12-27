Археологи передадут в фонд Музея Москвы клад серебряных монет

«Найденные 28 серебряных монет хоть и представлены в мелких номиналах от пяти до 25 копеек, однако сумму составляют внушительную. На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю», - отметил он.

Ценную находку обнаружили в 2022 году во время раскопок в районе Китай-города. Специалисты проводили тщательную реставрацию и каталогизацию монет в течение года.

Монеты украшены портретами трех знаменитых императриц - Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной монете изображен профиль Анны Иоанновны. Самые молодые экземпляры датированы 1787 годом. Исследователи предположили, что клад спрятали в период правления Екатерины II, когда в обращении были монеты с профилями всех трех императриц. Возможно, их хотел сохранить на черный день строитель одного из знаковых зданий Москвы - Сенатского или Екатерининского дворца.

Нумизматы аккуратно очистили клад от загрязнений, затем сфотографировали каждый экземпляр и приступили к детальной реставрации. Длительное воздействие среды оставило следы на металле, которые удалось нейтрализовать с помощью специальных препаратов. Теперь клад полностью готов к экспонированию в музее.

За прошедшие 12 лет археологи сделали в столице свыше 100 тысяч уникальных находок.