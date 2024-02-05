05 февраля 2024, 18:58

Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали

Pxhere
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Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, обжаловала решение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артем Никитин.

«Мы сегодня подали жалобу - ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», - заявил защитник.

Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой - классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.

Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.

В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Суд Адвокаты Россия Аресты Полиция
05 февраля 2024, 18:50
Опоздавшая на самолет в Сочи Анфиса Чехова не пришла на посадку вовремя
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова, опоздавшая на рейс в Сочи, своевременно не отреагировала на сообщение о начале посадки. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиры покинули бизнес-зал спустя 10 минут после начала посадки (и спустя девять минут после объявления о начале посадки) при наличии визуального и аудиоинформирования», - уточнили в авиагавани.

Чехова в соцсетях пожаловалась, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Самолет, на котором должна была лететь телезвезда, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале.

В беседе с «360» Чехова предположила, что сотрудники сочинского аэропорта якобы прокручивают финансовую схему : вынуждают людей опаздывать на рейс, чтобы те покупали новые билеты. Ведущая сообщила, что подобными с опозданиями сталкивались несколько человек. Знаменитость считает, что сообщение о посадке в бизнес-зале могли объявить с опозданием. Телеведущая утверждала, что специально засекала время, которое прошло с объявления о начале посадки до ее окончания, и оно составило семь минут.

В аэропорту, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что Чехова и ее сопровождающая явились на посадку после ее закрытия. Информация о «других опоздавших пассажирах» не соответствует действительности», добавили в пресс-службе.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи.

Сочи Аэрофлот Соцсети Самолеты
05 февраля 2024, 18:44
Москвичей пригласили на выставку ко дню рождения Владимира Вернадского
РИА «Новости»
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В Государственном Дарвиновском музее в Москве состоится открытие выставки «Места, где бывал Вернадский», организованной к честь 160-летия со дня рождения великого ученого Владимира Вернадского (1863–1945). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

На выставке посетители смогут ознакомиться с произведениями художников-пленэристов, которые создавали свои работы в местах, где Владимир Вернадский жил, трудился и проводил свои знаменательные исследования. Среди них - Вернадовка в Тамбовской области, где находится музей-усадьба ученого, Санкт-Петербургский и Московский государственные университеты, мемориальный музей-кабинет в Институте геохимии и аналитической химии РАН, Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева. Также на картинах будут показаны такие местности, как Камчатка, Таганрог, Ростов-на-Дону и Крым.

Для посещения выставки нужно приобрести входной билет в Государственный Дарвиновский музей.

Ранее художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске.

В Государственном Дарвиновском музее в Москве состоится открытие выставки «Места, где бывал Вернадский», организованной к честь 160-летия со дня рождения великого ученого Владимира Вернадского (1863–1945). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Выставки Музеи Ученые Москва
05 февраля 2024, 17:49
Видео с сексом на барной стойке в Новосибирске назвали провокацией
Unsplash
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Скандальные кадры с сексом на барной стойке являются провокацией и попыткой опорочить питейное заведение Nebar в Новосибирске. Об этом РЕН ТВ заявил управляющий баром Андрей Архипов.

Он назвал ложью видео, на котором мужчина занимается сексом с девушкой на глазах у гостей. Архипов пояснил, что до публикации ролика руководству заведения поступили угрозы со стороны мужчины, который представился «будущим мэром Новосибирска».

Управляющий Nebar добавил, что в опубликованных скандальных записях нет маркировки даты, и нельзя точно определить, где сняли видео. По его мнению, недоброжелатели распространили кадры, чтобы скомпрометировать заведение.

«Со своей стороны мы уже провели работу с персоналом, чтобы поведение отдельных гостей не явилось поводом для очередной провокации со стороны лже-активистов», - рассказал Архипов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о скандальном танце полуобнаженной девушки в клубе «Пандора» в Великом Новгороде. На мероприятии 20 января в присутствии несовершеннолетних проходили откровенные конкурсы.

Скандалы Видео Сибирь Секс
05 февраля 2024, 16:28
Как достать соседа. Неадекватных хулиганов стоит быть только по кошельку
Телеканал «360»
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Бороться с соседями-хулиганами сложно, особенно когда они преклонного возраста и имеют справку о дееспособности. Юристы уверены, что единственное болевое место у всех пакостников — их карман. По нему и стоит быть, фиксируя диверсии и отправляя жалобы участковому. Карательную психиатрию эксперты посчитали лишней.

Пенсионерка из Татарстана терроризирует соседей В Уфе пожилая женщина, наряжаясь в темные очки, разнообразные шляпы и прочий камуфляж, терроризировала целый дом. Она била стеклянную тару и разливала отходы жизнедеятельности под дверями соседей по многоэтажке. Все диверсии зафиксировали камеры наблюдения в подъезде, рассказал Telegram-канал SHOT.

Пенсионерка держит в ужасе весь дом уже пять лет. Жильцы, которых она регулярно оскорбляет при встрече, не смогли усовестить хулиганистую женщину. Отправить на принудительное лечение тоже не получилось: врачи отказались признавать нарушительницу спокойствия недееспособной.

Это не первый случай бесчинства уфимских пенсионерок. В прошлом феврале СМИ рассказали о нескольких пенсионерках, которые решили, будто их соседка, жена участника СВО и мать двоих детей, «варит мефедрон на трех аппаратах». В ноябре 2023-го старушки из Уфы устроили между собой рукопашную битву.

Хулиганов нужно бить по кошельку Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев объяснил в разговоре с «360», что случаи с неадекватными соседями в России не редкость.

Жильцам следует обратиться с заявлением к участковому, перечислив случаи хулиганства и порчи общего домового имущества. Тогда нарушителю грозит административная или уголовная ответственность.

Собеседник «360» согласился, что с неадекватными соседями довольно сложно бороться, особенно если хулигана признали дееспособным. Единственный способ - постоянно вызывать участкового, который будет делать нарушителю предупреждения, а в случае порчи частного или домового имущества выпишет штрафы.

Таким образом, пенсионерка из собственного кошелька заплатит за свои проказы, уточнил правозащитник. Как правило, подобная мера в 99% случаев останавливает вандалов, причем даже тех, кто страдают какими-то психическими расстройствами и желали с помощью хулиганства обратить на себя внимание.

Адвокат Карен Погосов также отметил, что принудительное психиатрическое лечение - крайняя мера, для которой нужны веские причины: например, если состояние пациента представляет серьезную опасность для окружающих людей или самого пациента.

Принудительная психиатрия - не выход Комсолев рассказал, что сегодня в России есть ряд нормативных актов, предоставляющих возможность врачам без согласия направлять человека на лечение, в том числе принудительное. Однако, по мнению правозащитника, это не самый лучший способ для решения вопросов.

«Почему? Потому что это будет служить прецедентом для борьбы с любыми людьми, в принципе с чем-либо несогласными. Таким образом смогут просто избавиться от человека, отправив его на принудительное лечение. Куда эффективнее решать вопрос с помощью материальной ответственности», - заверил Комсолев.

Штрафы Уфа Россия

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