Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали

«Мы сегодня подали жалобу - ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», - заявил защитник.

Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой - классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.

Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.

В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.

* Запрещенное в России экстремистское движение