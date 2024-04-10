Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк

Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник — Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Мусульмане 10 апреля отмечают религиозный праздник - Ураза-байрам. Президент России Владимир Путин отметил, что это событие олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию и чистоте поступков и помыслов. Он поздравил всех мусульман с праздником. О том, что такое Ураза-байрам и как проводят этот день, «360» рассказал религиовед Александр Невеев.

Во вторник, 9 апреля, закончился Рамадан.

Мусульмане отмечают завершение священного месяца, прекращение поста специальным праздником, который и называется Ураза-байрам. Происходит выплата милостыни нуждающимся, разговение - праздничная трапеза. Как правило, на нее приглашают друзей, знакомых, могут даже немусульман позвать.

В мечетях, говоря православным языком, происходят праздничные службы, читаются особые молитвы. Мусульмане надевают лучшую одежду, радуются завершению поста и тому, что они совершили этот духовный подвиг.

Главный элемент Ураза-байрама - конечно, ритуальная трапеза, знаменующая завершение поста. Милостыней считается в том числе приглашение к угощению. Хотя в рамках традиций мусульман нашей страны и государств СНГ милостыня может осуществляться и в денежном эквиваленте.

Праздник Ураза-байрам - прекрасный повод сблизиться с мусульманами. Не просто, так сказать, за их счет покушать, а попытаться понять культуру, традиции, веру. Если в этот праздник мусульманин вас пригласит или чем-то угостит, не стоит к этому относиться с неприязнью. Надо это принять. Ведь Ураза-байрам - часть культуры многонационального русского народа, нашего достояния. Так что, конечно, православные люди не должны этот праздник отмечать, но относиться к мусульманам с интересом и уважением. Я считаю, это должно приветствоваться.

Далее - его прямая речь.