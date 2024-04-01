01 апреля 2024, 13:32

Арбенина спела о домашнем насилии

Global Look Press
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Рок-группа «Ночные снайперы» опубликовала новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие», приуроченный к выходу нового сезона одноименного сериала. Видеоработа появилась на официальном You-Tube канале онлайн-кинотеатра KION.

Песня затрагивает проблему домашнего насилия, а также указывает на сложности, с которыми сталкиваются его жертвы.

«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы», - поделилась солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

В новом сезоне певица исполнила роль следователя Анны. Центральной темой сюжета стало расследование нападения девушки на собственного мужа - успешного предпринимателя и многодетного отца. Со временем обнаруживается, что отношения в семье были не такими идеальными, как казалось изначально.

Ранее Арбенина назвала беззаконием отмену ее концертов на Дальнем Востоке. Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий.

Музыкальные клипы Песни Россия Музыка
01 апреля 2024, 13:56
Иностранцам разрешат оставаться в России не дольше трех месяцев
РИА «Новости»
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Пребывание иностранцев в России предложили сократить вдвое и создать реестр зарубежных рабочих. МВД разработало законопроект об ужесточении государственного контроля в сфере миграции, сообщила представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Проект федерального закона «Об условиях въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» отправили на отзыв правительства. МВД предложило утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении границы и создания цифровых профилей.

Срок временного пребывания иностранцев правоохранители предложили сократить со 180 до 90 дней за год суммарно. Правом принимать решение о высылке нарушителей призвали наделить не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти.

Кроме того, в случае принятия закона об ужесточении контроля создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и самих иностранных рабочих. Для приезжих введут единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушителям миграционного законодательства запретят оказывать услуги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в 2023 году призывал усилить контроль за мигрантами. Он выступал за выдворение нарушителей.

Мигранты МВД РФ Визы
01 апреля 2024, 12:15
«Человек был абсолютно не прав». Маликова — о суде дочери с калужской фабрикой
РИА «Новости»
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Дочери певца Дмитрия Маликова Стефании удалось отсудить 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мама предпринимательницы Елена Маликова рассказала «360», что поводом для иска послужило плохое качество пошива новой коллекции бренда Dress By Stesha.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», - поделилась Маликова.

Она пояснила, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что какой-то человек подал на Стефанию в суд за то, что она ему не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», - уточнила мама Стефании.

Она добавила, что в результате дочь подала встречный иск и отсудила эти деньги.

«С брендом Dress By Stesha все абсолютно в порядке. Коллекции симпатичные, красивые шьют», - отметила Маликова.

Стефания сотрудничала с этой фабрикой на протяжении полутора лет. Однако качество последней партии товаров не устроило заказчицу, поэтому она не оплатила 117 тысяч рублей.

Суд Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 11:26
Следователи начали изучать документы МЧС после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следователи изучат документы МЧС России по делу о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«Следователи начали изучать документы, изъятые в подмосковном главке МЧС по делу о теракте в „Крокусе“», - передало агентство.

Следователи изъяли документы , связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле». Специалисты проанализируют информацию о том, проводились ли проверки противопожарной безопасности, были ли нарушения и как контролировали их устранение.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 144 человека и еще 551 получил ранения. Ранее в Подмосковье начались акции памяти жертв теракта в концертном зале. Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память погибших после атаки боевиков.

Россия Цветы Боевики Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 09:37
Правила перепланировки квартир в России ужесточили
Freepik
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Любое изменение границ или площади помещений в квартирах теперь считается перепланировкой и требует согласования. Такие поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» вступили в силу с 1 апреля.

Ранее перепланировкой считалось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь под ней подразумевается любое изменение площади, например, объединение комнат, которое до этого считалось реконструкцией. Россиянам станет сложнее делать ремонт в квартирах.

«Закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений <…> - 30 дней», - передавали в пресс-службе Росреестра.

Руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков рассказывал РИА «Новости» , что даже перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов потребуют согласования. После ремонта собственник должен будет не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а затем передать его в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.

При этом в России упростили перевод жилого помещения в нежилое и обратно, сообщал информационно-справочный портал «Гарант.ру». Он считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.

Россиян с 1 апреля ждут и другие изменения: пенсионерам проиндексируют социальные выплаты, в автошколах ужесточат правила пересдачи экзамена, а региональным властям позволят самостоятельно решать судьбу «наливаек» в жилых домах. Подробнее - в материале «360».

Пенсионеры Законы Выплаты в России Правила Россия Недвижимость

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