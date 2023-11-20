20 ноября 2023, 09:12

Аптеки стали отказываться от продажи психотропных препаратов

РИА «Новости»
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Аптеки стали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильно контроля и регулировки цен. Такую статистику привел РБК, изучив данные сервисов «Мегаптека» и «Честный знак».

Аптеки стали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильно контроля и регулировки цен. Такую статистику привел РБК , изучив данные сервисов «Мегаптека» и «Честный знак».

Речь идет о проблемах с препаратами, которые подлежат предметно-количественному учету. По состоянию на пятницу, 17 ноября, лекарство против эпилепсии «Фризиум» французской компании Sanofi можно было купить только в 56 аптеках по всей стране. При этом в Москве оно было доступно только в двух местах.

Согласно данным «Честного знака», транквилизатор латвийской компании Grindex «Золомакс» доступен только в 10 аптеках по всей Новосибирской области, еще в девяти в Свердловской области. Этот препарат вообще нельзя было достать в Воронежской и Тамбовской областях. С российским аналогом лекарства «Алпразолам» дела обстояли не лучше. Он доступен только в трех аптеках по всей Тамбовской области.

Всего в России, по данным агентства, зарегистрировано примерно 20 сильнодействующих наркотических препаратов. По данным Росздравнадзора, их пустили в оборот в 2023 году. Исключение составил транквилизатор «Элениум». Его в последний раз выпустили осенью прошлого года.

Правила продажи подобных препаратов ужесточили с 1 сентября. Теперь фармацевтам приходится вписывать в систему маркировки реквизиты рецепта, который предоставляет покупатель. А дефицит лекарств образовался не только из-за требований, но и из-за риска получить огромные штрафы.

Здравоохранение Аптеки психология
20 ноября 2023, 09:52
Стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%
РИА «Новости»
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Новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в предыдущем. Больше всего цены поднялись на мандарины, курицу и яйца, сообщили аналитики ассоциации «Руспродсоюз» в интервью «Российской газете».

Семья из четырех человек потратит на праздничные угощения порядка 5,5 тысячи рублей. При этом год назад стоимость стола составляла менее пяти тысяч рублей.

«Стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты „Оливье“, „Селедка под шубой“, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой», - перечислил зампред ассоциации Дмитрий Леонов.

По его словам, нередко россияне делают в качестве угощений сырные и колбасные нарезки. Также многие семьи с детьми приобретают торты, конфеты и соки.

Однако в этом году им придется больше потратить на мандарины (35%), курицу (27%) и яйца (25%). Традиционно в сравнении с летним периодом цитрусовые снижаются в цене на 20-25%. Но в 2023-м такая ситуация маловероятна.

Основной причиной роста цен на продукты стали дефицит сотрудников и повышенный спрос.

Ранее аналитики сообщали, что рост стоимости ингредиентов в России привел к подорожанию тортов. Цены на продукты выросли на 10-15%.

Еда Новый год Продукты
20 ноября 2023, 08:55
Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКХ и связи онлайн
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Оформить льготу по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи теперь можно только через платформу mos.ru. Статус заявки будет также доступен в личном кабинете. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы оформить обращение, необходима личная учетная запись на портале. Для получения льготы надо перейти в раздел «Социальная поддержка» и выбрать «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи» в поле услуг.

После пользователю нужно заполнить заявление. В нем указывают персональные данные заявителя или его законного представителя, код плательщика и номер квартиры. Кроме того, потребуется прикрепить некоторые документы. Для удобства часть полей заполняется автоматически на основе данных кабинета.

Срок рассмотрения заявки - пять рабочих дней. Если льгота уже зарегистрирована и отражена в едином платежном документе, то оформлять заявление еще раз не нужно.

Для удобства подать обращение можно на компьютере в зоне электронных услуг в центрах «Мои документы» самостоятельно или с помощью сотрудников.

За два года сотрудники центров «Мои документы» в Москве оказали почти миллион услуг загсов.

ЖКХ Технологии Москва 2023
20 ноября 2023, 03:58
Драка козлов в Москве попала на камеру
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Драка козлов в жилом квартале в московском районе Бутово попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Подмосковье № 1».

«Стабильность в Бутове на высшем уровне: бои козлов», - подписали авторы публикации.

В середине сентября жители Бутова уже наблюдали подобную картину. Два козла подрались на капоте иномарки. Один из них сбежал с поля боя, проскакав по лобовому стеклу и крыше автомобиля.

Летом еще один козел тоже стал героем публикаций. В Чародинском районе Дагестана при перевозке животных произошло ЧП - один из находившихся в кузове грузовика козлов зацепился рогами за провода и повис на них, раскачиваясь в разные стороны.

Ранее в Орехово-Борисово в Москве обезьяна покусала хозяина и атаковала людей в подъезде. Примата поймали и посадили в вольер, владельца животного увезла полиция.

Животные Москва 2023
20 ноября 2023, 00:52
Девочка из сектора Газа попросила Путина остановить войну
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Эвакуированная из сектора Газа девятилетняя девочка написала письмо президенту России Владимиру Путину. Ребенок поблагодарил российского главу за спасение жизней, сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Девочка рассказала в письме, что ее семья теперь находится в безопасности в России, но она переживает за своих друзей, которые остались в секторе Газа.

«Помогите остановить эту войну», - написала она в конце послания.

Эвакуированные из сектора Газа люди передают благодарность российским властям и спасателям МЧС, которые помогают семьям воссоединиться. Житель сектора Измаил Эль-Наджар поблагодарил сотрудников МЧС за то, что они помогли его дочери с двумя детьми пересечь границу на КПП «Рафах». Мужчина признал, что за столько лет впервые понял, что значит «русские своих не бросают».

В воскресенье очередной спецборт МЧС привез из Каира в Москву 117 эвакуированных их сектора Газа граждан России и членов их семей. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.

Дети Владимир Путин Палестина

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