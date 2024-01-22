Apple оплатила антимонопольный штраф в 1,2 миллиарда рублей

Читайте нас в:

«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

ФАС еще в июле 2022 года признала американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты услуг через App Store. В результате административного расследования служба оштрафовала Apple на 1 177 988 700 рублей.

В ноябре 2023 года суд в Москве оштрафовал американскую компанию за незаконное хранение персональных данных. С Apple потребовали 12 миллионов рублей.

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных, сообщила «Газета.ru».