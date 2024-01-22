22 января 2024, 17:54

Apple оплатила антимонопольный штраф в 1,2 миллиарда рублей

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Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram-канале.

«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

ФАС еще в июле 2022 года признала американскую компанию нарушителем из-за навязывания российским разработчикам приложений для iOS оплаты услуг через App Store. В результате административного расследования служба оштрафовала Apple на 1 177 988 700 рублей.

В ноябре 2023 года суд в Москве оштрафовал американскую компанию за незаконное хранение персональных данных. С Apple потребовали 12 миллионов рублей.

Ранее депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих наказание за утечку персональных данных, сообщила «Газета.ru».

Штрафы Apple ФАС России
22 января 2024, 17:29
Глуховский попытался тайно продать квартиры в Москве
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Писатель Дмитрий Глуховский* попытался успеть продать свои элитные квартиры в Москве. Он планирует заключить сделки до принятия нового закона, который подразумевает конфискацию имущества по антигосударственным статьям, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Глуховский* переписал две квартиры, расположенные в историческом центре столицы, на 71-летнюю пенсионерку, предположительно, на свою мать. Та должна продать жилье и вывести деньги за рубеж.

Недвижимость, по информации Shot, оценивается в 210 миллионов рублей. Покупателя на нее пока не нашли.

В России писателю заочно дали восемь лет колонии за фейки о Вооруженных силах России. Глуховский* планирует провернуть сделки до того, как в силу вступит закон о лишении имущества за фейки об армии и призывы к осуществлению деятельности против государства, проект которого накануне внесли в Госдуму.

* Дмитрий Глуховский признан в России иностранным агентом.

Недвижимость Дмитрий Глуховский Иноагенты Москва
22 января 2024, 15:26
«Поступила антигуманно». Запашный призвал наказать выбросившую кота проводницу
РИА «Новости»
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Ответственность за смерть кота Твикса, которого высадили из поезда в Кирове, лежит как на проводнице, так и на хозяине животного. Об этом в беседе с «360» рассказал дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Дрессировщик подчеркнул, что основную ответственность за случившееся несет проводница, и ее необходимо уволить и оштрафовать.

«Почему? Потому что животное, в конце концов, погибло - раз. Во-вторых, потому что она обманула. В-третьих, потому что она поступила антигуманно», - подчеркнул Запашный.

Он добавил, что в ситуации должен разобраться суд. По его словам, пример с проводницей может стать уроком для тех, кто плохо относится к домашним животным.

«Она должна понести какое-то хорошее наказание, чтобы прежде всего другие задумывались, потому что, к сожалению, такое плохое отношение к животным мы сами видим очень часто», - сообщил дрессировщик.

Директор цирка также отметил, что кот пострадал из-за того, что хозяин проявил халатность и позволил ему гулять по поезду.

«Вина хозяина здесь тоже должна быть определена, вот и все», - указал Запашный.

Ранее знаменитый дрессировщик обратил внимание не недосмотр хозяина , который оставил кота одного в вагоне. Запашный рассказал, что животное могло самостоятельно выпрыгнуть из поезда через тамбур.

Коты Животные Поезда
22 января 2024, 15:18
Волонтеры призвали забрать похожего на Твикса кота, которого нашли на улице Кирова
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Похожему на кота Твикса домашнему питомцу, которого нашли в Кирове, ищут хозяев. Об этом сообщили в Telegram-канале участвовавших в поисках волонтеров.

Кота заметили рядом с одним из домов в районе Кирова. Пришедшая на место девушка поняла, что это не Твикс. У найденного питомца оказался тот же окрас, но более пушистая шерсть. Волонтеры дали коту кличку - клон с Карла Маркса, связав ее с местом находки.

Его пытались поймать три дня, затем отвезли к ветеринару. На его обследование и лечение открыли сбор средств. Кота пока оставили в стационаре. Ему ищут новых хозяев.

Кота Твикса из поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург высадила проводница, несмотря на наличие у питомца билета. На его поиски отправились волонтеры. Спустя время питомца нашли мертвым. Волонтер Ольга Кудряшова сообщила, что смерть Твикса наступила из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров за отзывчивость во время поисков кота.

Подобная история, но уже с псом, произошла в Чехове. Там тойтерьер Арчи высадили из электрички. Пса искали шесть дней. Неизвестный подобрал собаку и призвал хозяина ее забрать.

Санкт-Петербург Волонтеры Коты Собаки Екатеринбург Поезда
22 января 2024, 12:44
Домашнего пса Арчи высадили без хозяина из электрички в Подмосковье
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В Подмосковье потерялся пес Арчи. Упитанного тойтерьера высадили из электрички в Чехове. Поиски длились шесть дней, сообщил Telegram-канал Baza.

По дороге из Москвы 16 января хозяин собаки поругался с другими пассажирами, и его высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал еще несколько станций. Охранники заметили его во время обхода. Они сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове.

Мужчина искал пса шесть дней. На объявление в интернете о поиске «толстенького» метиса тойтерьера откликнулись 22 января. Незнакомец подобрал собаку и пригласил хозяина ее забрать.

Похожий случай в начале января произошел в Кирове с котом Твиксом. Проводница выбросила его из вагона. Животное умерло от укусов и переохлаждения.

Петицию об увольнении сотрудницы РЖД подписали почти 348 тысяч человек. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что правоохранители смогут привлечь ее к уголовной ответственности.

Чехов Собаки Животные Поезда

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