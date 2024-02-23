23 февраля 2024, 08:30

«Антироссийский порыв». Захарова — о решении Литвы ограничить высадку пассажиров из поездов

Читайте нас в: Google Новости

Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических и правовых обязательств по пассажирскому и грузовому транзиту в Калининград. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти Литвы решили запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. Дипломат назвала это очередной попыткой создать россиянам трудности.

«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», - сказала Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что российские поезда, следующие в Калининград через Литву, не останавливаются в этой стране для высадки и посадки пассажиров.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях. С марта у них такой возможности больше не будет. Но как отмечала Захарова, на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, решение не отразится.

Ранее Литва официально выразила протест временному поверенному в делах России из-за объявления литовских политиков в розыск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что объявленные в розыск члены правительства Литвы действовали враждебно против России и исторической памяти.

Литва Россия Евросоюз Поезда Калининград
23 февраля 2024, 03:01
«Не давать поблажек». Ярошенко озвучил главные правила выживания в иностранной тюрьме
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Россия своих не бросает, об этом должен помнить каждый гражданин страны, попавший в беду за границей. Отсидевший 12 лет в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой заявил: чтобы выжить в иностранной тюрьме, нужно гордиться тем, что ты русский и не давать никому поблажки.

Правила выживания Ярошенко рассказал, что в американской тюрьме он был единственным гражданином Российской Федерации. Помимо него, сроки отбывали несколько русскоговорящих американцев. Летчик отметил, что в тюрьме много правил, как надо выживать.

«Нельзя трогать чужое, это табу. Нельзя трогать письма, продукты питания. Это все тоже жестко карается», - рассказал Ярошенко Аксинье Гурьяновой.

Летчик заявил, что нужно «смотреть по обстановке». Но в любом случае «верить в свою Родину и не сдаваться».

Вера в Россию Чтобы не попасть в беду, Ярошенко первым делом посоветовал не вылетать за пределы Российской Федерации, а тем более не посещать недружественные страны.

«Если человек не криминальный, в себе уверен, он должен знать, что за ним стоит огромная, мощная страна, и мы своих не бросаем. Он должен знать, что всегда ему помогут и за него будут бороться», - подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Ярошенко отметил, что российский МИД проводит огромную работу по всему миру в борьбе за права граждан РФ. Любой россиянин должен твердо знать, что за него будут бороться.

Если все же угодили в тюрьму в чужом государстве, то вести себя нужно достойно. И самое главное, гордиться, что ты россиянин, заявил Ярошенко.

Тюрьмы Россия Патриотизм
23 февраля 2024, 00:46
Голливудская картинка американских тюрем — ложь. Летчик Ярошенко раскрыл правду о заключенных США
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Американские фильмы, которые изображают быт заключенных США, сильно отличаются от реального положения дел в настоящих тюрьмах. Об этом на стриме «360» Аксинье Гурьяновой рассказал российский летчик Константин Ярошенко, который отсидел 12 лет в американской тюрьме за выдуманное преступление.

Вернувшись на родину после обмена на американца Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на полицейских в Москве, Ярошенко посетил Бутырскую тюрьму, чтобы сравнить российские и американские тюрьмы. По словам пилота, разница - колоссальная. В России к заключенным относятся лучше, чем на Западе, заявил собеседник «360».

Летчик отметил, что заключенные Америки имеют на порядок меньше прав, чем отбывающие наказание российские преступники. В тюрьмах США запрещают посылки и передачи. Не разрешают практически ничего.

Свидания с близкими бывают, но они очень короткие и редкие. Во время встреч осужденные могут только сидеть напротив посетителей на довольно большом расстоянии. Даже если это семья, которую не видел несколько лет. Если арестант попытается обнять человека или хотя бы пожать ему руку, то это может обернуться жестким наказанием в виде карцера.

США Заключенные Кино Тюрьмы Россия Запад
22 февраля 2024, 20:43
Порядок пересмотра приватизационных сделок предложили узаконить в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский союз промышленников и предпринимателей предложил урегулировать на законодательном уровне порядок пересмотра приватизационных сделок. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин, чьи слова привел «Интерфакс».

Речь идет о сделках, проведенных с нарушениями. Союз выступил с идеей ввести возможность компенсации бизнесменам рыночной стоимости активов. Поправки следует внести в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Предложения передали российскому лидеру Владимиру Путину. Он направил их в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

«Нам главное, что президент поддерживает нас в принципе, но надо докрутить технику», - отметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин в прошлом году призвал возобновить приватизацию , чтобы вернуть деньги в экономику. Но в нынешних реалиях такая идея не является необходимой , заявил экономист Александр Зубец.

Законы Россия Недвижимость Деньги Экономика
22 февраля 2024, 20:20
«Педофилией попахивает». Преподаватель техникума на Урале прилюдно отшлепал студентку
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Один из преподавателей Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса прилюдно унижает студентов, рассказал юрист Сергей Барсуков в интервью «360». По его словам, одну девушку педагог отшлепал ремнем, а вторую заставил стоять на коленях в углу на глазах у одногруппников. При этом, как стало известно Барсукову, мужчина не только любит поиздеваться над детьми, но и вымогает у них подарки.

Вечером 19 февраля юристу позвонили родители одной из студенток учебного заведения и пожаловались, что преподаватель на занятиях наказывает их дочь. На следующий день он встретился с ними, ему показали видео, которые засняли одногруппники пострадавшей. Запись оказалась в распоряжении «360».

«Посмотрел на видео, с первого раза не понял. Думал, что это шутка, приколы. Но начал анализировать ситуацию, пришел к выводу, что это абсолютно не шутка, а маниакальное поведение этого преподавателя. Прилюдно ставить в угол студента, особенно девушку, я считаю, это кощунство, унижение человеческого достоинства», - заявил Барсуков.

У студентки есть проблемы со здоровьем, рассказал юрист. За пару дней до этого она получила травму колена, о чем сказала педагогу. Есть и медицинские документы, подтверждающие это, сейчас они находятся в материалах проверки, которую начал местный Следком.

«Более того, всплыли доказательства того, что педагог, помимо унижений, вымогал у ребят деньги на подарки и конкретно подарки требовал, чтобы они ему покупали. Я тоже сначала удивился <…> В моем распоряжении имеется переписка между одним из студентов и преподавателем», - поделился собеседник «360».

Полицейский-вымогатель? Юрист отметил, что тот самый учитель, который наказывает несовершеннолетних, еще и действующий полицейский. В техникуме он преподает уже несколько лет. В скриншоте переписки, который есть у Барсукова, преподаватель заявляет студентам, что скоро у него день рождения, а также профессиональный праздник - День полиции. И он ждет от своих учеников подарки, причем не один, а минимум два. На жалобы студентов, что у них нет денег - грозится устроить «прожарку». Мужчина позже сам прислал в чат, что нужны компьютерные диски.

«Ребята ему покупают на один из праздников компьютерный диск стоимостью 2,5 тысячи рублей. Имеется кассовый чек на руках. Эта переписка содержательная, не очень приятная», - рассказал Барсуков.

Юрист добавил, что правовую оценку происходящему в техникуме дадут следователи.

«Но в любом случае признаки уголовного деяния я здесь вижу. Но если коллеги из следственных органов здесь это не увидят, мы идем в суд, подаем гражданские иски, требуем компенсацию морального вреда. Потому что ребенок, а извините, 17 лет - это все-таки подросток, еще несформированная личность, унижать, на колени ставить, а другую девочку и вовсе шлепать ремнем прилюдно - это ниже некуда. Это педофилией попахивает», - подчеркнул он.

Юрист предположил, что преподаватель в детстве мог получить какую-то психологическую травму, поэтому сейчас издевается над теми, кто слабее и младше его. Но это непозволительно, подчеркнул он.

Ранее учащаяся Казанского государственного медицинского университета сообщила, что ее унизила преподавательница. Педагог, по мнению девушки, некорректно высказалась о ее внешности.

Урал Праздники Дети Видео Студенты Деньги

Новости по теме