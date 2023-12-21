21 декабря 2023, 03:30

Антиквар рассказал, сколько можно заработать на советских елочных игрушках

РИА «Новости»
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Елочные игрушки времен Советского Союза могут оказаться самым настоящим сокровищем, ведь за некоторые из них можно выручить до 600 тысяч рублей. Об этом Пятому каналу рассказала антиквар Екатерина Буркова.

По ее словам, люди часто пытаются продать игрушки, выпущенные после 70-х годов XX века, не понимая, что большой ценности они не представляют. Причина - массовое производство.

Специалистов и коллекционеров интересуют елочные украшения, которые выпускались в период с 1936 по 1970 год. Буркова подчеркнула, что именно эти игрушки считаются антиквариатом, потому что они имеют культурную и художественную.

«Их стоимость выросла. Существуют очень редкие наборы, коллекционные, их, как правило, знают, их собрать очень трудно. Был такой детский набор „Чиполлино“. За полную коллекцию цена доходит до 600 тысяч рублей», - пояснила антиквар.

В качестве примера Буркова привела пример. Так, стоимость Чиполлино, который чаще всего выпускался, варьируется от 4,5 до шести тысяч рублей, Генерал Мышь обойдется в 45 тысяч рублей, а Собака-ищейка - в 90 тысяч рублей. Буркова также добавила, что в России антиквариатом признается все, что «больше 50 лет».

Ранее кандидат технических наук Елена Козьякова предупредила, что елочные игрушки не подлежат сертификации , поэтому покупателям нужно самим проверять их качество. Также она посоветовала приобретать керамические или стеклянные изделия, так как пластик может оплавиться прямо на дереве.

СССР Деньги Новый год
21 декабря 2023, 03:33
Новым гражданам России вместе с паспортами выдали повестки
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге процедуру получения российского гражданства совместили с постановкой новых граждан на воинский учет. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По сообщению ведомства, российское гражданство получили 11 мужчин, приехавших из стран ближнего зарубежья. На торжественной церемонии новые граждане РФ принесли присягу, поклялись соблюдать российскую Конституцию и законодательство, права и свободы граждан, уважать культуру, историю и традиции. Кроме того, мужчины пообещали защищать свободу и независимость России.

«На этой ноте присутствующие на церемонии представители военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при участии руководства военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет», - рассказали в МВД.

Ранее суд в Челябинске лишил российского гражданства двух бывших мигрантов за уклонение от армии. Новоявленные россияне в 21 и 24 лет после получения российских паспортов были обязаны в течение двух недель встать на воинский учет, но не сделали этого.

Санкт-Петербург Паспорта Ленинградская область Мигранты Военные Россия
20 декабря 2023, 23:03
Рост цен на куриные яйца в России снова продолжился
РИА «Новости»
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Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря. По данным Росстата, средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

Куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом питания за период с 12 по 18 декабря.

По данным Росстата , средняя цена на них выросла на 4,6%. Таким же был показатель неделей ранее.

С начала года общий рост цен на яйца составил 52,9%. Это самый высокий показатель среди всех товаров продовольственного рынка.

Подорожание происходит неравномерно. В 46 регионах России цены на яйца выросли на 0,1 - 5%, в 36 субъектах - на 5,1−14,4%.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены на продукт остались без изменений, В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно. В это же время продолжилось снижение цен на мясо куриц. Общее падение составило 0,6%.

Продолжила дорожать плодоовощная продукция. Огурцы прибавили сразу 8,2%, капуста - 1,6%, помидоры - 1,4%, лук - 1,3%, морковь - 1,2%. Самое небольшое повышение цен коснулось бананов, которые прибавили в цене только 0,3%.

После резкого взлета цен на куриные яйца российские власти приняли решение об импорте продукции из-за границы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что все импортные пошлины для иностранных поставщиков уже обнулили, но эффекта от поставок можно ждать только после новогодних праздников , когда рынок отреагирует на принятые меры.

Россельхознадзор сообщил, что первая партия импортных яиц поступила из Азербайджана. Общий вес продукции составил 36 тонн или 612 тысяч единиц. В ближайшее время яйца поступят в продажу в российских магазинах.

Еда Сельское хозяйство Россия
20 декабря 2023, 22:17
«Живем в хаосе». Россиянка пожаловалась на терроризирующую весь дом группировку подростков
РИА «Новости»
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Квартира в доме на Олимпийской улице Тюмени превратилось в место массового сбора подростков, которые запугали всех жильцов своим неадекватным поведением. Об этом жительница дома рассказала изданию 72.Ru.

Женщина пояснила, что большие компании приходят в гости к двум братьям 10 и 15 лет, которые живут по соседству. В квартиру набивается до 20 человек. При этом гости разного возраста, есть как совсем дети, так и молодые люди, которым явно больше 18.

«Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе. Ребенок боится в школу идти», - подчеркнула собеседница журналистов.

Она добавила, что подростки шумят по ночам, матерятся и курят в подъезде. Часто гуляют пьяными. В прошлом году избили одного из местных жителей, который сделал замечание, поцарапали несколько припаркованных машин.

По словам женщины, однажды соседи задержали подростков и вызвали полицию, но на все жалобы правоохранители не отреагировали.

В пресс-службе областного управления МВД заявили, что сотрудники выезжали на место вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних. Личности всех детей установили. Сейчас правоохранители проводят проверку по итогам которой примут меры в отношении законных представителей детей.

В минувший понедельник, в Тюменской области полиция завела уголовное дело против двух 15-летних подростков, устроивших пожар на трансформаторной подстанции. По данным правоохранителей, школьники действовали по указанию неизвестного куратора, который нашел их в Сети.

Дети МВД РФ
20 декабря 2023, 19:02
Депутат предложил москвичам отказаться от новогодних салютов
РИА «Новости»
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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев отправил мэру столицы Сергею Собянину письмо с просьбой отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь. Он предложил отправить сэкономленные деньги на фронт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта», - написал Гусев.

Депутат отметил, что многие российские регионы уже отменили масштабные празднования и фейерверки в честь праздника, и столица могла бы поступить точно так же.

«В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента», - отметил депутат.

Эксперты по безопасности напомнили читателям «360» , как не нарушить закон в новогоднюю ночь во время запуска фейерверков.

Депутаты Новый год Москва 2023

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