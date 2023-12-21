Антиквар рассказал, сколько можно заработать на советских елочных игрушках

По ее словам, люди часто пытаются продать игрушки, выпущенные после 70-х годов XX века, не понимая, что большой ценности они не представляют. Причина - массовое производство.

Специалистов и коллекционеров интересуют елочные украшения, которые выпускались в период с 1936 по 1970 год. Буркова подчеркнула, что именно эти игрушки считаются антиквариатом, потому что они имеют культурную и художественную.

«Их стоимость выросла. Существуют очень редкие наборы, коллекционные, их, как правило, знают, их собрать очень трудно. Был такой детский набор „Чиполлино“. За полную коллекцию цена доходит до 600 тысяч рублей», - пояснила антиквар.

В качестве примера Буркова привела пример. Так, стоимость Чиполлино, который чаще всего выпускался, варьируется от 4,5 до шести тысяч рублей, Генерал Мышь обойдется в 45 тысяч рублей, а Собака-ищейка - в 90 тысяч рублей. Буркова также добавила, что в России антиквариатом признается все, что «больше 50 лет».

Ранее кандидат технических наук Елена Козьякова предупредила, что елочные игрушки не подлежат сертификации , поэтому покупателям нужно самим проверять их качество. Также она посоветовала приобретать керамические или стеклянные изделия, так как пластик может оплавиться прямо на дереве.