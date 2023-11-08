Антициклон вытеснит дожди из Москвы в среду

Читайте нас в:

По его словам, сегодня город попадет под влияние северной периферии малоактивного антициклона.

«В такой ситуации в облака появятся неустойчивые прояснения, а слабые дожди пройдут лишь в отдельных районах», - отметил метеоролог.

Воздух прогреется до 7… 9 градусов, в Подмосковье - до 5… 10 градусов. Ветер подует с юго-запада и достигнет скорости три–восемь метров в секунду.

Атмосферное давление не будет сильно меняться и останется на отметке 743 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся до 5… 7 градусов.

Ранее москвичам пообещали теплый ноябрь.