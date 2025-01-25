Анна Седокова поразила неуместным нарядом на 40-й день после смерти Яниса Тиммы

Автор публикации счел, что Анна Седокова выбрала неуместный наряд Анны Седоковой «после суицида мужа». Однако подписчики его Telegram-канала выступили в поддержку певицы. Многие напоминали, что речь идет как минимум о бывшем муже - артистка подала на развод с Тиммой в октябре 2024 года, суд удовлетворил ее иск еще в начале декабря.

Кроме того, как указал сайт Muz-tv.ru , проект шоу «Три аккорда» для центрального телеканала снимали задолго до гибели баскетболиста Яниса Тиммы, поэтому надеть белое платье умышленно, приурочив это к печальной дате, Анна Седокова просто не могла.

Издание предположило, что решение оставить Седокову в кадре в подвенечном платье принимали, скорее всего, режиссеры шоу - советовались ли они с певицей, неизвестно.

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17-го декабря. Его тело нашли во дворе дома в центре российской столицы.

Церемония прощания с Тиммой прошла 27-го декабря в Рижском крематории. Анна Седокова на мероприятии не появилась. Уже в январе друг баскетболиста Пугачев рассказал 360.ru , что Седокова озаботилась деньгами Яниса Тиммы в американских банках.