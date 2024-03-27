Андриянов рассказал о развитии проекта «Активное долголетие» в Красногорске

В феврале этого года центр отметил четыре года со дня создания. Он стал одним из самых крупных в Московской области.

«Важно отметить, что с самого начала проект очень быстро набрал темп и с тех пор на протяжении четырех лет он его и не сбавляет, а только набирает. И действительно, участников становится с каждым днем все больше» - заявил собеседник.

Он отметил, что в день центр посещают около 250-300 человек по программе, а индивидуально - примерно две тысячи жителей Подмосковья. Андриянов добавил, что среди участников больше женщин чем мужчин.

«В процентном соотношении - это 70 на 30. То есть 70% от общего числа - это женщины, 30% - это мужчины. Но стоит отметить, что количество мужчин с каждым днем тоже возрастает, потому что буквально год-полтора назад начали программу именно для мужского населения, чтобы как можно больше можно было завлечь мужчин в активности», - уточнил глава центра.

Таким образом, для пожилых жителей Подмосковья появились определенные часы для посещения бассейна и отдельные дорожки, а также скандинавская ходьба, лыжи, настольные игры и другие развлечения.

Например, недавно в рамках проекта «Активное долголетие» ее участники из Лобни побывали на экскурсии в Раменском.