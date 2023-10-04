Андрей Калмыков покинул пост генерального директора «Перекрестка»
Андрей Калмыков покинет пост генерального директора сети «Перекресток», входящей в X5 Group, ради собственных проектов. Об этом сообщил RT со ссылкой на заявление компании.
«Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети „Перекресток“ и займется собственными проектами», - указали в X5 Group.
Временно исполняющим обязанности гендиректора назначили директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимира Салахутдинова.
Исполнительный директор группы Игорь Шехтерман от лица компании поблагодарил Калмыкова за эффективную работу.
Он занял пост гендиректора в августе 2022 года. До этого возглавлял авиакомпанию «Победа».
В начале августа X5 Group объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево». Компания получила 118 торговых точек общей площадью 92 тысячи «квадратов», в том числе речь идет об арендованных объектах. Сделку уже одобрили в Федеральной антимонопольной службе.