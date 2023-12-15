Анатолия Белого признали иноагентом

Президент России Владимир Путин ввел новую формулировку для бывших партнеров из западных стран. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Глава государства во время прямой линии назвал экс-партнеров «дружками».

«Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: „Наши западные дружки“. Сколько лет были партнеры?» - отметила журналистка.

Она напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимал президент. Он старался наладить отношения с Западом и НАТО. Путин предлагал вместе защищаться от угроз, таких как мировой терроризм. Однако «партнеры» решили бороться с Россией, добавила Симоньян.

«И вот так они превратились постепенно в „дружков“», - заключила она.

Владимир Путин подвел итоги года 14 декабря во время прямой линии , совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие длилось четыре часа и четыре минуты.