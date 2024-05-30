30 мая 2024, 23:17

Анапа лишилась статуса города

РИА «Новости»
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Статус Анапы изменили на муниципальный округ в соответствии с федеральным законодательством. Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края, сообщение опубликовали на официальном сайте.

«В настоящее время муниципальное образование город-курорт Анапа не соответствует указанным критериям по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов», - сообщил председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Переходный период продлится до 1 января 2025 года. До этого времени примут Устав муниципального образования и другие нормативные акты.

Более 4,5 тысячи школьников из Подмосковья отдохнут в детских лагерях на Черноморском побережье в санаториях Туапсе, Геленджика и Анапы.

Депутаты Образование Краснодарский край
30 мая 2024, 22:20
«Хорошая идея». Путин — о создании монумента из советских монет к юбилею Победы
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин одобрил предложение установить памятник из переплавленных советских монет на Поклонной горе к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С такой инициативой выступил после церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля получивший орден Дружбы гражданин Белоруссии, паралимпийец Алексей Талай.

Он рассказал Путину, что в Москве в 2025 году установят памятник из сплава советских монет. По его словам, они собирались детьми из Белоруссии, России, США, Европы, Израиля и теми, кто помнит и чтит память победителей в Великой Отечественной войне.

«Хорошая идея, вам спасибо за предложение», - ответил Путин.

Талай выразил надежду получить монету на народный памятник и от Путина.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако, как он подчеркнул, Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны.

Белоруссия Россия Владимир Путин Великая Отечественная война
30 мая 2024, 20:43
Ирине Винер вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Pxhere
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Президент Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония состоялась в Кремле.

Винер поблагодарила Путина и отметила, что россияне должны грудью стоять за спиной главы государства.

«Есть такое выражение: „Помазанник Божий“. Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда», - сказала глава ВФХГ.

Винер руководит федерацией с 2008 года. При ней десятки российских гимнасток становились победителями и призерами Олимпийских игр.

Путин также вручил звезду Героя России ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Недавно мужчина отметил 100-летний юбилей.

Кремль Ветераны Россия Мужчины Владимир Путин
30 мая 2024, 19:49
Четыре миллиона семей с детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой
Unsplash
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Четыре миллиона семей с двумя и более детьми смогут воспользоваться налоговой выплатой с 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Фактическая ставка НДФЛ для родителей составит 6%. Программа охватит около 10 миллионов детей.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка <…> вводится „семейная налоговая выплата“, - отметили в ведомстве.

Эту меру поддержки защитили от списаний за долги и задолженностей по алиментам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рождение в семье трех и более детей должно стать в России нормой. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

Долги Дети Выплаты в России Семья Россия Владимир Путин
30 мая 2024, 19:13
«Изготовили индивидуальную вакцину». Профессор Чумаков рассказал о лечении Заворотнюк
Global Look Press
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Семья Анастасии Заворотнюк за последние годы испробовала практически все методы лечения актрисы. Об этом «Свободной прессе» сообщил член-корреспондент РАН, профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, наблюдавший артистку.

По его словам, близкие Заворотнюк обращались в его Институт молекулярной биологии, специалисты которого создали инновационный способ борьбы с раком за счет вирусов. Однако семья так и не смогла решиться на рискованный метод.

Чумаков пояснил, что актрисе провели две операции, но у нее произошло два рецидива. Затем Заворотнюк отправили на лечение за рубеж. После этого, когда надежды практически не осталось, семья решила обратиться в Институт онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге.

«Там изготовили индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток. Процедура дорогая. В нашем институте, в Москве, в лаборатории пролиферации клеток, я тоже работал с ее клетками», - добавил профессор.

Он объяснил, что глиобластома - неоперабельная опухоль, потому что ее клетки «прорастают», как спрут. Несмотря на это, Заворотнюк удалили новообразование и назначили химиотерапию.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно долгое время все было не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», - сказал врач.

Заворотнюк умерла в ночь на четверг в хосписе на 54-м году жизни. Рядом с ней до последней минуты был ее супруг Петр Чернышев.

Болезни Врачи Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк

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