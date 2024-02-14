Аналог приложения Tinder разработали в Московском авиационном институте

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«Найти интересных людей и сделать первый шаг в онлайне легче, чем вживую. В этом поможет наше приложение», - объяснил руководитель проекта Валерий Гуменюк.

Приложение «Близко» поможет познакомиться с людьми, которые находятся в радиусе одного километра. Пользователь сможет поставить лайк или отправить сообщение понравившемуся человеку, а после - встретиться вживую.

Уникальной особенностью разработки студентов МАИ стала функция динамического обновления профилей, позволяющая находить людей рядом в режиме реального времени, даже когда приложение работает в фоновом режиме.

Также студенты МАИ создали устройство для надевания обуви без помощи рук. Оно будет полезно людям с ограниченными возможностями, нарушениями мелкой моторики и избыточным весом.

Магистранты Московского авиационного института разработали аналог Tinder - приложение для онлайн-знакомств «Близко». Об этом сообщила пресс-служба вуза.