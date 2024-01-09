09 января 2024, 18:33

Аналитики спрогнозировали продолжительность жизни в России в 2045 году

Unsplash
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Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.

Федеральная служба государственной статистики представила три варианта прогноза - низкий, средний и высокий. В среднем к 2045 году продолжительность жизни в России составит 79,83 года, а в низком - 77,15.

Для мужчин в «высоком» варианте Росстат спрогнозировал продолжительность жизни 81,31 в 2045 году, а для женщин - 87,14. В среднем прогнозе для мужчин показатель составил 75,89, а для женщин - 83,24. В худшем варианте указали цифру 72,6 для мужчин и 81,47 для женщин.

В Росстате отметили, что при составлении прогноза не учитывались данные по жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин называл сбережение российского народа приоритетом для страны на многие поколения вперед. Глава государства призвал уделять первостепенное значение поддержке семей.

Средняя продолжительность жизни в России может достичь 84,57 года к 2045 году при самом оптимистичном варианте. Такой прогноз опубликовал Росстат с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в октябре–ноябре 2021 года.

Россия Росстат
09 января 2024, 18:19
«Ростех» предложил национализировать патронный завод в Климовске после аварии
Викимедиа
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Госкорпорация «Ростех» выразила готовность взять под контроль ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На территории завода располагается котельная, перебои в работе которой оставили сотни жителей без отопления.

Представители «Ростеха» заявили о необходимости «навести порядок» на заводе, контрольный пакет акций которого принадлежит частным лицам. В госкорпорации подчеркнули, что работа менеджмента КСПЗ и уровень промышленной безопасности вызывают большое количество вопросов, а руководство предприятия не выполняет свои социальные обязанности.

Согласно позиции ведомства, решить проблемы завода поможет его национализация. «Ростех», контролирующий 90% оборонных предприятий по всей стране и уже имеющий часть акций КСПЗ, направит президенту Владимиру Путину обращение о переходе завода под свой контроль. В корпорации подчеркнули, что финальное решение о национализации должно принять государство.

Ранее в Подмосковье задержали начальника котельной и гендиректора КСПЗ, обвиненных в срыве отопительного сезона. Параллельно ведется работа по восстановлению отопления: тепло удалось вернуть в 130 домов Климовска.

Ростех Отопление Заводы
09 января 2024, 17:52
Подписку Telegram Premium оформили пять миллионов человек
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Число подписчиков Telegram Premium достигло пяти миллионов. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

«На Telegram Premium сейчас подписано пять миллионов пользователей», - написал он.

Приток миллиона Premium-аккаунтов произошел всего за месяц. Ранее Дуров называл Telegram Premium самой быстрорастущей платной подпиской в истории рынка мессенджеров.

Ранее в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах. Но чтобы не засорять ленты пользователей историями «без разумных ограничений», разработчики создали систему Boost. С ее помощью люди сами предоставляют любимым каналам возможность публиковать истории.

Мессенджеры Telegram История Павел Дуров
09 января 2024, 17:49
Выставка «Россия» приняла за новогодние праздники почти миллион посетителей
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Около миллиона человек ознакомились с выставкой-форумом «Россия» в Москве в период с 3 по 8 января. Об этом заявила генеральный директор мероприятия Наталья Виртуозова.

По ее словам, выставка в полной мере продемонстрировала успехи и достижения России. Виртуозова отметила, что во время праздников посетители смогли поучаствовать в мастер-классах и образовательных занятиях, использовать интерактивные платформы и увидеть яркие шоу.

«Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», - отметила она.

Директор выставки добавила, что в рамках мероприятия пройдет еще множество интересных событий, которые смогут удивить гостей. Она поблагодарила посетителей и призвала россиян продолжать изучать свою страну.

Ранее более 120 тысяч человек со всей России отпраздновали на ВДНХ Новый год. В рамках выставки состоялись шествие Дедов Морозов, новогодний утренник и различные мастер-классы.

Выставка-форум «Россия»
09 января 2024, 17:42
Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за угрозы диверсий
РИА «Новости»
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В школах Владивостока решили усилить меры безопасности после полученного сигнала о возможных диверсиях. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель местной мэрии.

По его словам, владивостокское управление образования получило информацию о том, что 9 января в школах города дежурили сотрудники МВД. Причиной стали сообщения о якобы готовящихся диверсиях. Представитель муниципалитета отметил, что об этом рассказали сами директора школ.

В декабре меры безопасности усиливали в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В частности, выборочно проверялись машины.

На прошлой неделе в городе нашли подозрительный предмет, из-за чего полиция оцепила центральный район. Этим предметом оказалась страйкбольная граната , которую отправили на утилизацию. В МВД не уточнили, были ли пострадавшие.

Школы Владивосток

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