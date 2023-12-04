Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России к 2030 году

По данным экспертов, зарплаты неизбежно вырастут на фоне дефицита кадров, однако это не решит проблему. Авторы исследовали 38 миллионов вакансий, размещенных на площадках с 2018 по 2023 годы и сделали вывод, что кадров в России не хватает уже сейчас - количество вакансий выросло за пять лет в 1,8 раз.

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от двух до четырех миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона - высшей квалификации», - объяснили специалисты.

Больше всего нехватку кадров ощутит перерабатывающая промышленность, логистика и торговля. Повышение зарплаты и привлечение мигрантов не решит проблему. А это создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом. Дефицит кадров в таких масштабах приведет к снижению ВВП и росту инфляции.