04 декабря 2023, 04:57

Аналитики спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России к 2030 году

Pixabay
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Дефицит рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, выяснили аналитики «Яков и Партнеры». С исследованием ознакомилось РИА «Новости».

По данным экспертов, зарплаты неизбежно вырастут на фоне дефицита кадров, однако это не решит проблему. Авторы исследовали 38 миллионов вакансий, размещенных на площадках с 2018 по 2023 годы и сделали вывод, что кадров в России не хватает уже сейчас - количество вакансий выросло за пять лет в 1,8 раз.

«К 2030 году дефицит увеличится и составит от двух до четырех миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона - высшей квалификации», - объяснили специалисты.

Больше всего нехватку кадров ощутит перерабатывающая промышленность, логистика и торговля. Повышение зарплаты и привлечение мигрантов не решит проблему. А это создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом. Дефицит кадров в таких масштабах приведет к снижению ВВП и росту инфляции.

Рабочие места Работа
03 декабря 2023, 15:27
Путин посетит один из регионов России
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Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«На неделе президент отправится в поездку в один из регионов», - сообщили в эфире передачи.

Также у российского лидера запланированы международные контакты. На предстоящей неделе глава государства проведет заседание по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин 1 декабря обновил состав Совета безопасности по правам человека и исключил из него адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также в СПЧ больше не состоят журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.

Ранее президент провел по видео-конференц-связи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Участники встречи обсудили влияние технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Россия Владимир Путин
03 декабря 2023, 15:17
Налог на бездетность предложили ввести в России
РИА «Новости»
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Стимулировать рождаемость в России необходимо разными способами. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью «Говорит Москва» допустил введение налога на бездетность в России по примеру СССР. По его мнению, это было неплохо.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо», - заявил он.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов также говорил, что повысить рождаемость в России можно с помощью налога на малодетность. РФ выживет, если в каждой семье будет по четыре ребенка , уверен он.

Но председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с другим заявлением: демографические показатели в России может изменить сокращение числа абортов , а не налог на бездетность.

Дети Семья Россия
03 декабря 2023, 14:37
«Придется бороться с холодами». Жителей Подмосковья предупредили о морозах до — 30
РИА «Новости»
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Москву вновь замело снегом: волновой циклон принес в столицу и область метели, на дорогах скользко и практически ничего не видно. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «360» сообщил, что водителям лучше воздержаться от поездок.

«Если дела можно перенести на завтра, то лучше подождать, пока уберут дороги. Если уж пришлось выезжать, то нужно соблюдать осторожность. Все скользко, дорогу замело, разметки не видно, край проезжей части тоже. Особенно в сумерках», - рассказал метеоролог.

Ильин сообщил, что снег продолжит идти весь день и всю ночь, но в понедельник осадки будут небольшими. Совсем слабые снегопады будут на протяжении следующей недели, но главным испытанием станут морозы.

«Арктический холодный воздух, очень морозный, придет на Среднерусскую равнину, и нам придется бороться с холодами, утепляться. Сильные испытания выпадут на тепловую сеть - такой экзамен погода преподнесет», - заявил собеседник.

В магистралях придется повысить давление, чтобы поддерживать в квартирах необходимый уровень тепла.

«Там, где тонко, там рвется. То есть будет хорошая такая проверка на качество», - добавил он.

Морозы продержатся до конца недели, а в пятницу и на выходных, 8, 9, 10 декабря, даже днем в Москве столбики термометров будут показывать около - 20 градусов. Ночью на юго-востоке Московской области похолодает до - 27… - 30 градусов.

Ранее в Подмосковье на уборку снега вышло максимальное число дворников и спецтехники. Жителей предупредили о сильных снежных заносах и накатах.

Россия Погода Водители Снегопад Погода в Москве
03 декабря 2023, 12:44
Метели, сильный снег и заносы на дорогах. Волновой циклон в ближайшие часы накроет Москву
РИА «Новости»
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Волновой циклон накроет столичный регион в воскресенье. В большей степени он затронет юг Подмосковья и территорию Новой Москвы, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«Но и в городе, в пределах старой Москвы, снег тоже местами будет сильный, с метелью, с заносами на дорогах со снежным накатом», - предупредила Позднякова.

Так как месяц только начался, уровень осадков не превысит норму, рассказала она. За сегодняшний день в столице может выпасть от семи до 10 сантиметров снега - настолько увеличится высота сугробов.

«Постепенно ночью снег пойдет на убыль, и завтра уже процесс будет затухающий. Поэтому наиболее неблагоприятная для Москвы погода - это сегодня днем и ближайшей ночью», - добавил Позднякова.

Выпавшие осадки не будут таять, поскольку центр циклона пройдет южнее Московской области.

«То есть мы сразу попадаем в холодную воздушную массу. И поэтому морозы будут только усиливаться. Снег таять не будет. На это рассчитывать не приходится», - подчеркнула метеоролог.

Накануне синоптик Александр Ильин сообщил, что сильные морозы обрушатся на Москву и Подмосковье на следующей неделе. В среду столбики термометров опустятся до - 13 градусов, в субботу днем - до - 20 градусов.

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